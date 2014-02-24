عطل بجهاز توجيه الشبكة وراء أكبر انقطاع لـ"واتس آب"

أعلن جان كوم، مؤسس "واتس آب"، اعتذاره لانقطاع خدمة برنامج التراسل عبر الهواتف المحمولة يوم السبت وأرجع هذا إلى عطل في جهاز توجيه الشبكة.

وكتب كوم أمس الأحد "نعتذر عن العطل.. كان هذا أطول وأكبر عطل منذ سنوات، حدث نتيجة خلل في جهاز توجيه الشبكة انتقل إلى خوادمنا."

وأضاف "عملنا مع مقدم الخدمة لإصلاح العطل وللتأكيد على عدم تكراره."

وكانت خدمة واتس آب توقفت لأكثر من ثلاث ساعات يوم السبت بعد أيام من شراء فيسبوك للشركة مقابل 19 مليار دولار.

واستقطبت الشركة 450 مليون مستخدم في خمس سنوات لتكون أهم برنامج تراسل عبر الهواتف الذكية في العالم.