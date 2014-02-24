نوكيا تضعف أخيرا أمام أندرويد بـ3هواتف جديدة

بعد مقاومة طويلة، ضعفت نوكيا أخيرا اليوم الاثنين وقررت رسمياً أن تدخل سوق المنافسة بنظام أندرويد، وبثلاثة هواتف دفعة واحدة، وذلك ضمن مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي "إم دبليو سي 2014" MWC 2014 الذي تنطلق فعالياته اليوم بمدينة برشلونة الإسبانية.

ولم تكتفِ الشركة بالكشف عن هاتف "نوكيا إكس" Nokia X، الذي تناولته خلال الفترة الماضية الكثير من التسريبات والأخبار، بل قامت أيضا بالكشف عن جهازين آخرين ينتميان إلى نفس الفئة، وهي أول سلسلة هواتف عاملة بنسخة مُعدلة من نظام التشغيل "أندرويد" من إنتاج "نوكيا".

وقام المدير التنفيذي لـ"نوكيا"، ستيفن إيلوب خلال الحدث الخاص الذي أقامته الشركة في إطار مشاركتها بـ"إم دبليو سي 2014" بالكشف أيضاً عن هاتف "نوكيا إكس بلس" Nokia X+ الذي يمتاز عن "نوكيا إكس" بأنه يوفر ذاكرة وصول عشوائي ومساحة تخزينية أكبر، كما كشف إيلوب الستار عن هاتف "نوكيا إكس إل" Nokia XL، وهو نسخة ذات قياس أكبر من حيث حجم الشاشة وأكبر من حيث ذاكرة الوصول العشوائي.

وعن مواصفات الأجهزة الجديدة، يُصنَّف هاتف "نوكيا إكس" الذي كان يُعرف سابقاً بالاسم الرمزي "نورماندي" Normandy، ضمن فئة الهواتف الذكية متوسطة المواصفات، ويُقدِّم مع أخوته شكلا خارجيا وتصميما شبيها بسلسلة هواتف "لوميا" التابعة للشركة والعاملة بنظام التشغيل "ويندوز فون".

ويتمتع الجهاز، الذي يدعم وأخوته جميعهم شريحتي اتصال "سيم" SIM، بشاشة بتقنية "آي بي إس إل سي دي" IPS LCD قياسها 4 بوصات وبدقة 800×480 بكسل، كما أنه يعمل بمعالج "سنابدراجون" ثنائي النوى، وبتردد 1 غيغاهرتز، وهو يوفر 512 ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و4 غيغابايت من ذاكرة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة من نوع "مايكرو إس دي" microSD.

ويأتي "نوكيا إكس" بكاميرا خلفية قادرة على التصوير بدقة 3 ميغابكسل، بالإضافة إلى بطارية بسعة 1500 ميلي أمبير ساعي.

وفيما يخص هاتفي "نوكيا إكس بلس" و"نوكيا إكس إل"، يأتي الأول مصحوباً ببطاقة ذاكرة "مايكرو إس دي" بسعة 4 غيغابايت، إلى جانب سعة التخزين الداخلية، كما أنه يوفر 768 ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، أما الثاني فهو يأتي بشاشة قياسها 5 بوصات وبنفس دقة "نوكيا إكس"، وبنفس سعة ذاكرة الوصول العشوائي التي يوفرها "نوكيا إكس بلس"، وهو يتمتع بكاميرتين، خلفية بدقة 5 ميغابكسل وأخرى أمامية بدقة 2 ميغابكسل.

ومن الناحية البرمجية، أوضح مدير التسويق لقسم قطاع الهواتف المحمولة لدى "نوكيا"، "نيل برودلي" أن الأجهزة الجديدة تعمل بمنصة خاصة تعتمد على ما يُعرف بـ "مشروع أندرويد مفتوح المصدر".

وتعتمد واجهة المستخدم الخاصة بالشاشة الرئيسية للنسخة المعدلة من نظام التشغيل "أندرويد"، والتي تبنتها "نوكيا" في هواتفها الجديدة، على الأيقونات المسطحة المعروفة لدى هواتف "لوميا" العاملة بنظام التشغيل "ويندوز فون" التابع لشركة "مايكروسوفت".

وأوضح إيلوب أن "نوكيا" استعاضت عن الخدمات السحابية الخاصة بشركة "غوغل" المطورة لنظام "أندرويد" بخدماتها وخدمات شركة "مايكروسوفت"، حيث ستأتي الأجهزة مع حزمة تطبيقات الأخيرة، مثل تطبيق الدردشة "سكايب"، وخدمة البريد الإلكتروني "أوتلوك"، وخدمة التخزين السحابي "ون درايف"، وخدمة الخرائط "هير" Here من "نوكيا". وذلك بدلاً من "غوغل هانغ آوتس"، و"جيميل"، و"غوغل درايف"، وغيرهم.

ووفقاً لإيلوب، يمكن لمطوري تطبيقات نظام "أندرويد" جلب تطبيقاتهم إلى هواتف الشركة الجديدة، وإلى "متجر نوكيا"، حيث ستعتمد الأجهزة على متجر تطبيقات الشركة عوضاً عن متجر "غوغل بلاي" الخاص بـ"غوغل".

وعن التوافرية والأسعار، تعتزم شركة "نوكيا" طرح الأجهزة الجديدة بعدة ألوان هي، الأبيض، والأحمر، والأخضر، والأزرق، والأسود، والأصفر، وستركز الشركة على طرحها مبدئيا في الأسواق الناشئة حيث تحظى هواتف "أندرويد" منخفضة المواصفات بشعبية زائدة، مثل الهند، والصين، وإندونيسيا، وتايلاند، وفيتنام، وروسيا.

وستطرح الشركة هاتف "نوكيا إكس" مطلع الربع الثاني من 2014 بسعر يعادل 122 دولار أميركي، وبالنسبة لهاتفي "نوكيا إكس بلس" و"نوكيا إكس إل" فستُطرح خلال نفس الفترة بسعر يعادل 136، و150 دولارا، على الترتيب.