بلاك بيري تعود إلى السوق بهاتفيين جديدين

كشف المدير التنفيذي الجديد لشركة "بلاك بيري"، جون تشين، أن الشركة تعتزم خلال العام الجاري طرح هاتفين ذكيين جديدين، وهما بلاك بيري زد3 "BlackBerry Z3"، وبلاك بيري كيو 20 "BlackBerry Q20".

جاء هذا الإعلان الثلاثاء خلال مؤتمر الجوال العالمي "إم دبليو سي" 2014 المقام حالياً بمدينة برشلونة الإسبانية، حيث أكدت بلاك بيري أن هاتف بلاك بيري زد 3 الذي يحمل الاسم الرمزي جاكرتا، سيطرح أولا في السوق الإندونيسية خلال شهر أبريل القادم، وبسعر أقل من 200 دولار.

وستقوم الشركة، بحسب تشين، بطرح الهاتف لاحقا في أسواق جنوب شرق آسيا الأخرى، ثم ستقوم بطرح نسخة تدعم اتصالات الجيل الرابع

إل تي إي"LTE "في الأسواق العالمية في وقت لاحق، لم يحدده.

ويمتاز هاتف بلاك بيري زد 3 بأنه يقدم شاشة لمسية تغطي كامل الجهاز، وهي تأتي بقياس 5 بوصات، وبدقة 960×540 بكسل، ويعمل الجهاز بمعالج ثنائي النوى بتردد 1.2 ميجاهرتز ومن نوع سنابدراجون 400.

ويأتي الهاتف الجديد الذي يعمل بالإصدار 10.2.1 من منصة بلاك بيري، بـ1.5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة 8 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، ولا معلومات حول ما إذا كان الجهاز يوفر منفذا لبطاقات الذاكرة من نوع مايكرو إس دي.

ومن الجهة الخلفية، يملك بلاك بيري زد 3 كاميرا قادرة على التصوير بدقة 5 ميجابكسل، وأخرى من الجهة الأمامية بدقة 1.1 ميجابكسل.

يذكر أن الهاتف الجديد هو الأول تحت رئاسة جون تشين، وهو الأول من تصنيع شركة فوكسكون، حيث كانت بلاك بيري قد تعاقدت مع شركة تصنيع الأجهزة الذكية في ديسمبر الماضي لأجل صناعة وترويج هواتفها في الأسواق الناشئة.

وبالنسبة للهاتف الثاني بلاك بيري كيو 20 الذي يعتبر تحديثاً لهاتف الشركة بلاك بيري كيو 10، فهو يأتي مزوداً بلوحة مفاتيح حقيقية بالتصميم المعروف باسم كويرتي QWERTY، وذلك تأكيداً لتصريحات سابقة لمدير الشركة الجديد قال فيها إن بلاك بيري سوف تركز على صناعة الهواتف المزودة بلوحة مفاتيح.

ويقول تشين إن هاتف بلاك بيري كيو 20 الذي سيطرح للبيع نهاية العام الجاري، يستهدف شريحة أوسع من المستخدمين، ولتحقيق ذلك قامت الشركة بإرجاع أزرار القائمة، والرجوع، والإرسال والنهاية، إضافة إلى لوحة تتبع Trackpad، التي افتقدها هاتف بلاك بيري كيو 10، مما يتيح سهولة في الاستخدام وسرعة في التنقل بين التطبيقات.

وبالنسبة للمواصفات، عرف أن هاتف بلاك بيري كيو 20 يقدم شاشة لمسية بقياس 3.5 بوصة، وهي أكبر من شاشة سلفه التي جاءت بـ3.1 بوصة، كما أنه يأتي ببطارية أقوى من بطارية بلاك بيري كيو 10، وسيتم طرحه في النصف الثاني من العام الجاري.

وإلى جانب الإعلان عن الهواتف الجديدة، أكد تشين أن بلاك بيري تعمل كذلك على هواتف ذكية عالية المواصفات، ولكنه لم يفصح عن أي تفاصيل عن هذه الأجهزة.