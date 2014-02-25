"ديزني" تتيح لمحبيها شراء أفلامها عبر الإنترنت

دشنت شركة "والت ديزني" خدمة تتيح لزبائنها شراء ومشاهدة وتخزين على الإنترنت أعمال شركات ديزني وبيكسار ومارفل في أحدث محاولات شركات الإنتاج السينمائي الأميركية لتشجيع المستهلكين على شراء الأفلام الرقمية.

وتحاول ديزني كغيرها من شركات هوليوود للإنتاج السينمائي تعزيز المبيعات الرقمية بعد تحول المشترين في السنوات الأخيرة عن شراء الأقراص الرقمية، وهو ما أدى الى تراجع في عوائد مصدر مربح للدخل.

وقالت الشركة في بيان إنها دشنت الخدمة الجديدة التي سمّتها ديزني موفيز انيوير اليوم الثلاثاء، لتتزامن مع الإطلاق الإلكتروني لفيلمها للرسوم المتحركة الذي حظي بإقبال كبير فروزن.

وتتيح الخدمة شراء أفلام رقمية من مكتبة تضم أكثر من 400 فيلم من خلال تطبيق آي تيونز التابع لشركة آبل وموقع وتطبيق ديزني موفيز انيوير.

وقالت ديزني إنه يمكن مشاهدة الأفلام المباعة على أجهزة كمبيوتر محمولة أو ثابتة أو هواتف آي فون وأجهزة آي باد وآي بود تاتش وآبل تي في بوكس أيضا.

وقال جيمي فوريس رئيس قطاع التقنية في ديزني ستوديوز: "روعة هذه التقنية هي أنها تمكننا من العمل مع آي تيونز وشركاء محتملين آخرين لضمان مشاهدة عشاق الأفلام لكل أعمالهم المفضلة بصرف النظر عن الأجهزة التي يستخدمونها".

وذكرت ديزني أنها تجري محادثات مع شركات أخرى لعرض الخدمة خارج آي تيونز.

