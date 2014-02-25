"فيسبوك" يوقف خدمة البريد الإلكتروني التابعة له

أوقف موقع "فيسبوك" خدمة البريد الإلكتروني المنتهي بـ"facebook.com@"، التي كان قد أطلقها في نهاية العام 2010، والتي لم تلق رواجاً واسع النطاق.

وقالت إحدى الناطقات باسم موقع التواصل الاجتماعي "نود إعلام مستخدمي العناوين الإلكترونية المنتهية بـ "facebook.com@" بأن هذه الخدمة ستتغير".

وأوضحت أن هذا القرار قد اتخذ "لأن غالبية مستخدمي هذه الخدمة لم يعودوا يستعملونها.. ولأن المجموعة تفضل التركيز على خدمة تبادل الرسائل المخصصة للأجهزة المحمولة".

وكان "فيسبوك" قد بدأ في نهاية العام 2010 بتوفير عنوان إلكتروني لمستخدميه ينتهي بـ "facebook.com@". وقد اعتبرت تلك المبادرة محاولة لمنافسة خدمة "جي ميل" التابعة لـ"غوغل".