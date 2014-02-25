نمو كبير لخدمة التراسل "لاين" في الشرق الأوسط

أعلنت خدمة التراسل الفوري "لاين" Line، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من تحقيق رقم قياسي من حيث عدد المستخدمين الجدد المسجلين يوميا، والذي تضاعف عشر مرات بالنسبة لبعض المناطق منذ تاريخ 23 فبراير الجاري.

وعزت شركة "لاين"، التي بلغ عدد مستخدميها المسجلين حول العالم 350 مليون، السبب وراء هذه الزيادة إلى ما توفره من خدمات تواصل تتسم بأنها الأكثر آمنا والأكثر موثوقية، حسب وصف الشركة نفسها. كما أشارت الشركة إلى المشاكل التي عانت منها الخدمات المنافسة مؤخرا مثل "واتس آب".

وعلى صعيد المنطقة العربية، أكدت "لاين" أنها حققت بتاريخ 23 فبراير نجاحاً هائلاً بعد أن شهد تطبيقها نمواً كبيراً في دولة الإمارات، ليقفز في يوم واحد 9 مراتب، وليصبح في مرتبة متقدمة بين التطبيقات المجانية الأكثر شيوعا على نظام "آي أو إس" المشغل لأجهزة شركة "آبل" الذكية.

خدمات متنوعة

يذكر أن "لاين" لا تقدم خدمات التراسل الفوري فقط، بل تسعى إلى تقديم منصة متكاملة عبر الأجهزة المحمولة، حيث توفر العديد من خدمات الاتصالات والترفيه، بالإضافة إلى تطبيقات للكاميرا، كما أنها تملك تطبيقا لمكافحة الفيروسات على نظام "أندرويد".

ولـ"لاين" تطبيقات على مختلف المنصات، مثل "أندرويد" و "آي أو إس" و"بلاك بيري" و"نوكيا" و"ويندوز فون"، يمكن الوصول إليها عبر مختلف الأجهزة الذكية، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة لوحية أو محمولة أو مكتبية. وتعرف الشركة نجاحا كبير في آسيا وأوروبا ودول أميركا الجنوبية.

وتسعى "لاين" حالياً للوصول إلى المزيد من المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط، وتخطط لعقد شراكات، في المستقبل القريب، مع علامات تجارية محلية وشخصيات مشهورة بهدف تقديم خدمات مصممة خصيصاً للأسواق المحلية.

يذكر أن "لاين" تؤكد أنها لا تقوم بتخزين أو تتبع معلومات المستخدمين، موضحةً أن جميع المعلومات التي يتم ملؤها لدى تسجيل مستخدم جديد، بالإضافة إلى الرسائل المتبادلة بين المستخدمين، مشفرة.

كما تشدد "لاين" على التزامها بسياستها التي تمنعها من تزويد معلومات المستخدمين إلى أي طرف خارجي.

