آبل تصدر نسخة محدثة من نظام تشغيل الحواسيب "ماك"

أطلقت مجموعة "آبل" الأميركية، نسخة محدثة من نظام تشغيل "أواس إكس" المخصص لحواسيب "ماك"، تسد ثغرة أمنية رصدت أيضا في أجهزتها المحمولة.

وقال أحد الناطقين باسم المجموعة: "إن هذا التحديث يحل أيضا المشكلة التي عولجت في "ios7"، وهي النسخة الأخيرة من نظام تشغيل هاتف "آيفون" وجهازي "آيباد وآيبود".

وكانت آبل قد أطلقت من دون أن تثير ضجة كبيرة نسخة أمنية محدثة من نظام "ios7"، تهدف إلى سد ثغرة كانت تسمح بالنفاذ إلى معطيات متبادلة خلال اتصالات من المفترض أن تكون محمية.

وكان مثلا في وسع قرصان معلوماتي موصول بشبكة الإنترنت عينها التي يستخدمها صاحب هاتف "آيفون"، أن يطلع على التبادلات التي يقوم بها هذا الأخير بواسطة بريد "جي مايل" أو موقع "فيسبوك".

واعتبر عدة خبراء أن هذه الثغرة الأمنية كبيرة، وأوصوا مستخدمي أجهزة "آبل" بتحديث نظام التشغيل في أسرع وقت ممكن، وتفادي استعمال شبكات الإنترنت غير المحمية.