تسريب صور أول ساعة ذكية من "جوجل"

تسربت اليوم صور يعتقد أنها لأول ساعة ذكية من إنتاج شركة "جوجل"، لتؤكد معها الأنباء السابقة التي قالت بأنها ستأتي ضمن سلسلة “نيكسوس” Nexus، ولكنها تخالف ما قيل عن أنها ستكون من صناعة شركة “إل جي” المصنعة لهاتفي الشركة “نيكسوس 4″ و “نيكسوس 5″.

ونقل موقع “أندرويد بوليس” AndroidPolice، المختص بأخبار نظام التشغيل “أندرويد”، عن مصدر مجهول أن هذه الساعة قامت بتطويرها شركة “موتورولا موبيلتي” في عام 2013 تحت الاسم الرمزي “جيم” Gem.

وشدد الموقع الذي قال إن الساعة كانت ستحمل اسم “جوجل ووتش” Google Watch، على أن ما نشره هو صور لنماذج أولية، وليس لمنتج نهائي، وأن الصور تعود لطراز كان موجودًا خلال العام الفائت 2013.

وليس من الواضح، وفقًا لموقع “أندرويد بوليس”، ما إذا كانت تصريحات “موتورولا” تشير إلى أنها ستطلق الساعة الذكية الخاصة بـ “جوجل”، والتي تظهر في الصور، أم أنها تعمل على ساعة ذكية خاصة بها.

وكانت فعاليات مؤتمر الجوال العالمي MWC 2014 قد شهدت الكشف عن عدد من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، مثل السوار الذكي “جير فيت” Gear Fit من “سامسونج”، وهو يأتي متكاملًا مع هواتفها لأغراض الحفاظ على لياقة المستخدم، وهو يضم مستشعر لقراءة البيانات الحيوية في جسم الانسان أثناء الاستخدام.

تجدر الإشارة إلى أن “جوجل” كانت قد وافقت الشهر الماضي على بيع شركة “موتورولا موبيلتي” إلى شركة “لينوفو”، في صفقة تقدر بحوالي 3 مليار دولار.

