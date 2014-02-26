"غالاكسي S5" يراقب القلب ويتحدى الماء والغبار وآيفون

يترقب كثير من الناس، بشغف، وصول الهاتف الذكي الجديد "غالاكسي S5" إلى الأسواق العالمية والعربية، بعد أيام من الكشف عن النموذج الرئيسي له للمرة الأولى، في مؤتمر الجوال العالمي في برشلونة أخيراً.

ولم تزل التقارير المتخصصة، التي تتلقفها الصحافة، تتوالى بجديد هذا الجهاز المدهش، الذي كشف عن مميزات بدت في معظمها منصبة على إثبات جدارة المنافسة أمام غريمه "آيفون" وجلعت من صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تصفه بـ "المتملق" الذي يحاول تقليد الآخرين.

ويكمن التشابه أساسا في محاكاة النظام المنافس "IOS" الخاص بآيفون، إضافة الى تشابه برمجة وشكل أيقونات اللمس التي تظهر على الشاشة للتحكم بوظائف الجهاز.

ويحمل تعزيز مزايا سابقة للجهاز، إشارات مهمة، مثل خاصية الجهاز المضاد للماء والغبار ورطوبة الجو، وهذه مزايا مهمة لمنطقة الخليج، إذ يمكن إسقاط "غالاكسي S5" في كوب ماء أو السباحة به بشكل أكثر من سابقه "GalaxyS4".

وبمقاس أكبر 5.25 بوصة، للشاشة، وكاميرا زادت دقتها من 13 الى 16 ميغا بكسل وأضيف لها تقنية "الترا اتش دي" وبنظام "آندرويد كتكات 4.4" فرد "غالاكسي S5" عضلاته، الى جانب طرحه بأربعة ألوان، الأسود والأبيض والأزرق والذهبي، على أنها عناصر تفوق ستحقق له الغلبة بمبيعات الهواتف الذكية للعام الحالي.

لكن عامل الحسم في معادلة المبيعات وهو سعر الهاتف الجديد سيكشف عنه قبل ابريل المقبل، بحسب مصادر متعددة.

وأضافت "سامسونج" الى ساعة اليد المقترنة بـ "غالاكسي S5"، ميزات متقدمة من نظام جس نبضات القلب، أثناء التمرين وخلال كامل اليوم، لتعطي إشارات تلقائية مباشرة للمستخدم، عن حالة ضغط الدم، وتفاصيل حول صحة القلب، بمراقبة مستمرة باستمرار ارتداء الساعة المرتبطة تلقائيا بالجهاز عبر "بلوتوث".

ومن ساعته المربوطة على معصم اليد، يقيس "غالاكسي S5" درجات الحرارة، ويعد خطوات القدم عند ممارسة رياضتي المشي والجري الى جانب استخدام الساعة لتشغيل كل الوظائف للاتصال والرسائل والبحث عبر الإنترنت.

ويكشف الهاتف الجديد، بصمات أصابع اليد لحماية الخصوصية، وللتفريق بين الأطفال الذين سيسمح لهم باللعب دون إجراء المكالمات، وبصمات صاحب الجهاز الذي يمكنه تشغيل كافة الوظائف بناء على ضبط مسبق لهذه الخصائص.

