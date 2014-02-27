تطبيق تفاعلي يربط المشاهد بالتلفزيون

ترتقب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حدثاً مهماً خلال شهر مارس من شأنه إحداث ثورة حقيقية في طبيعة مشاهدة البرامج التلفزيونية من جهة، ومفهوم الإعلان التلفزيوني من جهة أخرى.

فالمشاهد والمعلن في المنطقة على موعد مع تطبيق جديد يحمل اسم "سينكلي" Synclie ، وتتمثل فكرة التطبيق ببساطة في إحداث مزامنة وتناغم وثيق ودقيق بين ما يتابعه المشاهد على قناة تلفزيونية ما وتقديم محتوى ذو صلة بما يشاهد، إضافة إلى توفير إمكانية التفاعل مع برنامج معين على سبيل المثال، ومشاركة ما يشاهده مع الأصدقاء عبر الشبكات الاجتماعية وغيرها الكثير من المزايا والأدوات الأخرى.

ولعل ما سيثير اهتمام المشاهد في المنطقة هو أنه وبمجرد تنزيل التطبيق والبدء في استخدامه سيحصل المشاهد على نقاط يمكنه استبدالها لشراء منتجات من موقع "دكان".

ويعتمد التطبيق في آلية عمله على تقنية "التمييز الصوتي"، حيث إنه قادر على سماع وتحديد ما يشاهد المستخدم بالضبط على التلفاز، ومن ثم يقدم له محتوى مناسب ذو صلة بما يشاهد وأدوات متطورة كثيرة، بما في ذلك إمكانية التفاعل مع ما يشاهد بما في ذلك التصويت على سبيل المثال أو طرح الأسئلة وغيرها، وأخبار وصور ومنتجات ذات صلة.

وهكذا فإن كنت تتابع برامج على أي قناة تلفزيونية بغض النظر عن طبيعتها، فسيقوم التطبيق بالتفاعل مع ما تشاهده، ومن ثم يقوم بإظهار محتوى مناسب وذو علاقة بما تشاهد في ذات اللحظة، بما في ذلك أخبار ومعلومات وصور وفيديوهات وألعاب ومنتجات ومحتوى نوعي منوع لما تقوم بمشاهدته، هذا إضافة إلى معلومات مفصلة عن البرنامج الذي تشاهد ومواعيد البث وما إلى ذلك، فضلاً عن إمكانية مشاركة المحتوى مع الأصدقاء عبر الشبكات الاجتماعية. وفي نهاية المطاف ستحصل بصفتك مشاهد على نقاط يمكنك استبدالها لشراء منتجات عبر موقع "دكان"

وسيتم توفير التطبيق باللغتين العربية والإنجليزية وسيكون متاحا على المنصات الرئيسية للأجهزة المحمولة بما فيها "أندرويد" و"آي أو إس" إضافة إلى نسخة لأجهزة الكمبيوتر. ومن المقرر أن يتم إطلاقه خلال شهر مارس القادم.