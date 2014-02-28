البحث الصوتي التفاعلي باستخدام غوغل يصل لـ "كروم"

أعلنت شركة "غوغل" عن إضافتها لميزة البحث الصوتي التفاعلي إلى النسخة التجريبية من متصفح "كروم"، مما يسمح للمستخدم بالبحث الصوتي دون النقر على رمز الميكروفون، عند فتحه محرك البحث "غوغل".

وتدعم النسخة التجريبية من المتصفح الحواسب المكتبية العاملة بأنظمة تشغيل "ويندوز" و"لينوكس" و"ماك"، على أن يتم دعم نظام التشغيل مفتوح المصدر "كروم أو إس" في وقت قريب.

وتسمح الميزة الجديدة لمستخدم المتصفح بفتح محرك بحث "غوغل"، ونطق عبارة Ok Google، لتظهر له واجهة الإملاء الصوتي، ليقوم المستخدم بعدها بنطق العبارة المطلوب البحث عنها.

ولتفعيل الميزة الجديدة يتوجب على المستخدم فتح محرك البحث "غوغل" باستخدام متصفح "كروم"، ثم النقر على رمز الميكروفون، ومن ثم النقر على زر “Enable Ok Google”.