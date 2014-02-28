غوغل تضيف الدببة القطبية على خرائطها الإلكترونية

أعلن عملاق الإنترنت الأميركي "غوغل" أنه أضاف دببة قطبية على خدمة الخرائط التي يوفرها عبر الإنترنت، وقد انضم موظفون في خدمة "غوغل مابس" إلى جمعية الدفاع عن الدببة القطبية "بولار بيرز انترناشونال" للوصول إلى تشرتشل في أقصى شمال كندا (مقاطعة مانيتوبا) نهاية العام الماضي، والتقاط صور لهذه الحيوانات وهي تنتظر أن يغطي الجليد مياه خليج هادسون.

وتنتقل الدببة القطبية في السهوب وعلى الطوف الجليدي بحثا عن الغذاء وشركاء، ولكن حتى في تلك المنطقة لم تتمكن "غوغل" من رصد إلا دببة قطبية قليلة وهي مهددة بالاحترار الذي يؤثر في البيئة الجليدية التي تعتمد عليها هذه الحيوانات.

وقالت كريستا رايت، المديرة العامة لـ"بولار بيرز انترناشونال" في رسالة بثت على مدونة تابعة لـ"غوغل" إن مستخدمي "غوغل مابس" يمكنهم من منازلهم مراقبة هذه الدببة في بيئتها الطبيعية، وتسمح الصور والبيانات المجمعة في قياس انعكاسات التغير المناخي على الحيوانات في هذه المنطقة.

وسبق لـ"غوغل" أن أضافت إلى خرائطها عبر الإنترنت صوراً للغابة الاستوائية في البرازيل وجزر غالاباغاوس، فضلاً عن صور لأعالي الجبال وأعماق البحار.