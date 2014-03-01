تطبيق يسمح بالتراسل الفوري الخفي من "Tor"

يعمل مشروع تور "Tor Project" المنتج لبرنامج التصفح الخفي الشهير تور "Tor" على تطوير تطبيق يسمح بالتراسل الفوري بشكل آمن، وذلك لمستخدمي الحواسب الشخصية.

ويقوم التطبيق بتمرير الرسائل المُشَفرة بشكل تلقائي عبر شبكة مجهولة، وقد يتم طرحه كإضافة لمتصفح تور، أو بشكل منفصل، حسب ما جاء على الموقع الخاص بمطوري تور.

ولا تزال فكرة التطبيق في مراحلها الأولى، لكن يسعى مطورو تور إلى الإسراع في طرحه، حيث سيتم بناء التطبيق بالاستفادة من برنامج التراسل الفوري مفتوح المصدر Instantbird، وإضافة التشفير إلى الرسائل وتمريرها عبر شبكة تور.

ويأمل القائمون على المشروع الانتهاء من تطوير التطبيق خلال شهر مارس، دون أن يتم تحديد موعد لإطلاق التطبيق، كما يعملون على دعم لغات عدة في التطبيق منها العربية والفارسية، لجعله أسهل استخداماً من قبل الناشطين في مختلف أنحاء العالم.

ويُذكر أن مشروع تور يهتم بتوفير الحماية لمستخدمي تطبيقاته، التي يأتي برنامج التصفح الخفي تور Tor في مقدمتها، حيث يقوم تور بتمرير الاتصال عبر شبكة من المخدمات التي يديرها متطوعون في مناطق مختلفة من العالم، ويتم تشفير بيانات الاتصال عند مرورها بين تلك المخدمات، بحيث لا يظهر فيها سوى عناوين المخدمات المصدرة للبيانات ومخدمات الوجهة، أما معلومات هوية المستخدم ومحتوى بيانات التصفح فتكون مخفية.

وكانت تقارير عدة قد تحدثت عن استعصاء محاولات بعض الحكومات وجهات مختلفة بتجاوز الحماية التي يوفرها تور لهوية مستخدمه.