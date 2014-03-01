حل مشكلة البصمة بـ"آيفون 5 إس" مع التحديث الجديد

تجهز شركة "أبل" لتحديث برمجي لنظام تشغيل هواتفها الذكية يهدف إلى حل المشاكل التي واجهها مستخدمو هاتف "آيفون 5 إس" مع قارئ البصمة في الجهاز.

ونقل موقع Apple Insiderعن مصدر في "أبل" تأكيده أن الشركة تعي وجود مشاكل في انخفاض دقة قراءة البصمة في هاتف "آيفون 5 إس"، وأنها حددت أن سبب تلك المشاكل في نظام التشغيل، لذا تسعى لحل تلك المشاكل بتحديث برمجي.

وأضاف المصدر أن الشركة عملت مع فريق AuthenTec التابع لها، وهو الفريق المطور لبرمجية التعرف على البصمة الموجودة في "آيفون 5 إس"، لإيجاد حل للمشاكل التي أبلغ عنها مستخدمو الهاتف في الفترة الأخيرة.

وكانت "أبل" قد تلقت شكاوى من عدد من مستخدمي هاتف "آيفون 5 إس" حول انخفاض دقة قارئ البصمة وعدم قدرته على التعرف على بصمة المستخدم من المرة الأولى في الظروف العادية.

وتعتزم "أبل" طرح التحديث البرمجي الجديد مع النسخة الرسمية للإصدار 7.1 من نظام تشغيل iOS، وهو الإصدار الذي لم تكشف الشركة بعد عن موعد رسمي لإطلاقه، حيث يتوفر حالياً في عدة أطوار تجريبية للمطورين.

وتشير بعض التقارير السابقة إلى إمكانية الكشف عن الإصدار الرسمي 7.1 من نظام تشغيل أجهزة "أبل" الذكية في منتصف الشهر الجاري، إلا أن تلك التقارير تتضارب مع تقارير أخرى تشير إلى إمكانية إطلاق الإصدار مع مؤتمر الشركة العالمي للمطورين في يونيو.

يذكر أن الإصدار iOS 7.1 سوف يجلب حلا لعدة مشاكل لمستخدمي أجهزة "أبل" الذكية سواء هواتف "آيفون" أو أجهزة "آيباد" اللوحية، والتي ظهرت بعد التحديث إلى النظام iOS 7 ولم تحل في إصداراته الفرعية. ومن أبرز تلك المشاكل مشكلة التوقف المفاجئ للتطبيقات، إضافة إلى مشكلة البطء لبعض أجهزة "آيباد".