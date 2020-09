غوغل تقدم ميزة جديدة للباحثين عن المطاعم

كشفت غوغل عن ميزة جديدة في محرك البحث الخاص بها، تتيح للباحثين عن المطاعم معرفة أبرز الوجبات التي تقدمها أبرز الأماكن التي يبحثون عنها دون الحاجة للدخول إلى مواقعها الإلكترونية.

وأوضحت غوغل أن الباحثين عن المطاعم يمكنهم قراءة قوائم الطعام التي تقدمها تلك المطاعم مباشرة من محرك البحث، وذلك لمساعدتهم على اختيار الأماكن الأنسب لهم لتناول الطعام خارج المنزل.

وأشارت غوغل، عبر حسابها الرسمي على شبكة "غوغل بلس"، إلى أن المستخدم يستطيع تصفح قائمة الطعام الخاصة بأي مطعم عبر كتابة اسمه في حقل البحث مسبوقاً بجملة "show me the menu for" بالإنجليزية.

وينتظر أن يقوم محرك البحث بإظهار قوائم الطعام، للمطاعم التي يبحث عنها المستخدم، ضمن عدة تصنيفات حسب نوع الوجبات التي يقدمها المطعم، إضافة إلى أسعار تلك الوجبات ومكوناتها.

وأكدت غوغل أن الميزة الجديدة ستتوافر بداية في الولايات المتحدة الأميركية، دون أن تكشف الشركة عن موعد محدد لإطلاق تلك الميزة في بقية الدول حول العالم.

يذكر أن الميزة الجديدة سوف تتوافر عبر محرك بحث غوغل عبر الويب لمستخدميه من الحواسب والهواتف على حد سواء، إضافة إلى توافرها عبر تطبيق البحث الخاص بالهواتف الذكية.