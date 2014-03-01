هاتف ذكي من "بوينغ".. يدمر ذاته تلقائياً عند فتحه

دخلت شركة "بوينغ" المختصة بتصنيع الطائرات عالم الأجهزة المحمولة بإنتاجها هاتف "بوينغ بلاك" المزوّد بميزات تقنية تجعله يتمتع بدرجة عالية من حماية البيانات وتشفيرها. وهو موجه إلى القطاعات الحكومية والشخصيات الدبلوماسية.

ويمتاز "بوينغ بلاك" بخاصية التدمير الذاتي للبيانات عند أي محاولة لفتح غطائه، حيث يتم حذف البيانات بالكامل وتعطيل الجهاز عن العمل نهائياً.



ويعمل الجهاز بنظام "آندرويد"، وتم تعديله لزيادة الأمان وحماية البيانات، وشاشته بقياس 4.3 بوصة، ووزنه 170 غراما، ويدعم تشغيل شريحتي اتصال.

كما تؤكد الشركة أن الأجزاء الصلبة للهاتف مصممة أيضاً لزيادة الأمان والحفاظ على سرية وأمن البيانات المحفوظة في الهاتف، والحماية ضد التجسس خلال عمليات نقل البيانات. وأوضحت الشركة أن الهاتف هو ثمرة جهود استمرت لثلاث سنوات، تعاون على إنتاجه مهندسون من "بوينغ" بالإضافة إلى مختصين من الشركات التي استحوذت عليها "بوينغ"، كشركة "ديجيتال ريسيفر تيكنولوجي"، وشركة "سوليوشن ميد سيمبل"، وغيرهما.