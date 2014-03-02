أبل تطلق نظام "ios" في السيارات هذا الأسبوع

تعتزم شركة أبل بالتنسيق مع عدد من الشركات المُصنعة للسيارات إطلاق نظام آي أو إس في السيارة iOS in the car في بعض طرازات السيارات، وذلك خلال معرض السيارات في مدينة جنيف Geneva Motor Show، والذي ستجري فعالياته بين 6 – 16 من الشهر الجاري.

وكانت أبل قد كشفت في يونيو المُنصرم عن iOS in the Car، كمنصة جديدة تجلب خدمات نظام تشغيل أجهزة أبل الذكية iOS، مثل خدمة المُساعد الشخصي سيري siri والخرائط والرسائل وآي تيونز وغيرها إلى السيارة، حيث تُتيح لقائد السيارة التحكم بأجهزته الذكية من خلال الشاشة المُدمجة في السيارة، عبر الأوامر الصوتية.

وأشار تقرير لصحيفة Financial Times إلى أنه سيتم دمج الميزة الجديدة في عدد من السيارات التابعة لشركات فيراري ومرسيدس-بنز وفولفو، في حين رفضت تلك الشركات التعليق على التقرير.

ويُذكر أن شركة هوندا لصناعة السيارات أعلنت في نوفمبر الماضي عن عزمها توفير iOS in the Car، في الجيل الجديد من سياراتها طراز 2014، كما تُنسق أبل مع شركات أُخرى لدعم هذه الميزة، مثل تويوتا وبي إم دبليو وجنرال موتورز.

يُشار إلى أن شركة غوغل تُنسق مع صانعة السيارات الألمانية أودي Audi لتطوير نظام للمعلومات والترفيه خاص بسيارات الأخيرة، مبني على نظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد التابع للأولى، حسب تقرير سابق.