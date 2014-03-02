تسريب صور جديدة لنظام "ويندوز فون 8.1"

سُربت السبت صورتان جديدتان لما يعتقد أنه الإصدار 8.1 المرتقب من نظام التشغيل "ويندوز فون"، التابع لشركة "مايكروسوفت" والمخصص للهواتف الذكية، وتظهر فيه إحدى المزايا التي تعتزم الشركة جلبها إلى نظامها.

وتظهر في الصور ميزة تعرف بالاسم الرمزي "صندوق الظل " ShadowBox، ومن شأنها السماح للمستخدمين باستخدام صورة كخلفية لـ "شاشة البداية".

ويبدو من الصور التي حصل عليها موقع "ويندوز بلوج إيطاليا" Windwos Blog Italia من الصين، أن "مايكروسوفت" ستتيح للمستخدمين ضمن الإعدادات خياراً لاختيار صورة مخصصة، يمكن استخدامها كمظهر وغشاء يغطي الأيقونات الحية التي تظهر شفافة.

ومن جهته أكد "توم وارن" العامل لدى موقع "ذا فيرج" The Verge صحة الصور المسربة وقام بنشر صورة عن كيفية استخدام الميزة الجديدة عبر حسابه في موقع التدوين المصغر "تويتر".

وقبل أيام من تقرير صدر عن موقع "دبليو بي بار" WPBar الصيني، الذي أشار إلى عزم "مايكروسوفت" إطلاق التحديث الخاص بهواتف "ويندوز فون" إلى نظام التشغيل "ويندوز فون 8.1" مع بداية النصف الثاني من عام 2014 الجاري، قام أحد المطورين بتوثيق أبرز المزايا التي سيأتي بها الإصدار المرتقب، وذلك بعد أن بدأت شركة "مايكروسوفت" المالكة للنظام بمشاركة حزمة تطوير البرمجيات "إس دي كيه" SDK الخاصة به مع المطورين.

ويتوقع أن تعلن "مايكروسوفت" عن "ويندوز فون 8.1" وعن كامل تفاصيلها خلال مؤتمر المطورين الخاص بها "بيلد ديفيلوبر" Build Developer المقرر عقده مطلع شهر أبريل المقبل في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية.