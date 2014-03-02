"إنترنت إكسبلورر 8" هو المتصفح الأكثر استخداماً

حصل متصفح الإنترنت الشهير "إنترنت إكسبلورر" على المركز الأول في قائمة متصفحات الإنترنت الأكثر استخداماً في فبراير على الحواسب بنسبة 58.19%، بتراجع حوالي 0.02%، مقارنةً مع شهر يناير المنصرم.

وجاء متصفح "فايرفوكس" بالمركز الثاني بنسبة 17.68%، ثم متصفح "كروم"، بنسبة 16.84%، ثم "سافاري" بنسبة 5.67%، ثم متصفح "أوبرا" بنسبة 1.23%، وذلك حسب ما جاء في إحصائية حديثة كشفت عنها شركة Net Applications.

وتراجعت نسبة استخدام "فايرفوكس" بمعدل 0.4%، في حين تقدمت نسبة استخدام "كروم" بمعدل 0.56%، وتراجعت نسبة استخدام "سافاري" بمعدل 0.13%، مقارنةً مع نهاية يناير المنصرم.

ويعتبر متصفح "إنترنت إكسبلورر 8" الأكثر استخداماً مقارنة بباقي متصفحات "مايكروسوفت" بمعدل 21.73%، بتقدم 0.48% مقارنة مع شهر يناير، ليكون بذلك المتصفح الأكثر رواجاً في العالم، تلاه متصفح "إنترنت إكسبلورر 11" بنسبة 12.8%، ثم متصفح "إنترنت إكسبلورر 9" بمعدل 8.8% متجاوزاً متصفح "إنترنت إكسبلورر 10" الذي تراجع إلى 8.04%.

وجاء متصفح "فايرفوكس 27" في المقدمة مقارنةً مع كافة متصفحات شركة "موزيلا" بنسبة استخدام 7.9%، في حين جاء "فايرفوكس 26" ثانياً بنسبة 5.78%، في حين حققت متصفحات "فايرفوكس" القديمة مجتمعةً نسبة استخدام حوالي 4%.

وتقدم متصفح "كروم 31" الشهر الماضي ليحقق نسبة استخدام وصلت إلى 9.86%، في حين تراجع "كروم 32" إلى المركز الثاني بنسبة 3.7%، وحققت باقي متصفحات "كروم" نسبة استخدام بلغت 3.28%.

يذكر أن الإحصائية التي قامت بها شركة Net Applications قد تم جمع نتائجها من خلال مراقبة أنظمة التشغيل المستخدمة لدى 160 مليون زائر فريد كل شهر وذلك لأكثر من 40,000 موقع إلكتروني تستضيفه أجهزتها خلال شهر فبراير المنصرم.