"ios" رسمياً في "فيراري ومرسيدس بنز وفولفو"

أطلقت شركة آبل رسمياً اليوم الاثنين، وبالتنسيق مع عدد من الشركات المصنعة للسيارات، مثل فيراري ومرسيدس بنز وفولفو، نظام التشغيل آي أو إس في السيارة" iOS in the Car" الذي كشفت عنه العام الماضي.

وستقوم هذه الشركات بعرض النظام الجديد الذي أُطلق عليه اسم كار بلاي "CarPlay" في بعض طرازات السيارات، وذلك خلال معرض جنيف للسيارات"Geneva Motor Show" المزمع عقده بين 6 حتى 16 مارس الجاري بمدينة جنيف السويسرية.

ووصفت "آبل" في بيان لها كار بلاي بأنه طريقة أذكى وأكثر أمناً وترفيهاً لاستخدام هواتف آيفون في السيارات، حيث يمكن للسائقين التحكم بالنظام الجديد من الشاشات المتواجدة ضمن السيارات، أو تفعيل المساعد الصوتي الشخصي سيري" Siri" بمجرد الضغط باستمرار على زر التحكم الصوتي الموجود على عجلة القيادة.

وعند ربط هاتف آيفون مع السيارة عبر نظام "كار بلاي"، سيكون سيري قادرًا على مساعدة السائق على الوصول إلى جهات الاتصال وإجراء المكالمات الهاتفية والرد على المكالمات الفائتة أو الاستماع إلى البريد الصوتي. وعند استقبال الإشعارات، سيقوم المساعد الشخصي كذلك بالرد على طلبات السائق عبر الأوامر الصوتية.

ويعمل كار بلاي أيضاً مع نظام الخرائط بغية تزويد السائق بتعليمات الاتجاهات، كما يوفر له تحديثات عن ظروف حركة المرور، فضلاً عن تقدير الوقت اللازم للوصول، وبمجرد توجه الأمر إلى سيري، ستظهر الخرائط واتجاهات المسار المسلوك على الشاشة المدمجة في السيارة.

وإلى جانب ذلك، يتيح كار بلاي للسائقين إمكانية الوصول إلى الملفات الموسيقية و راديو آيتونز، وذلك عن طريق سؤال سيري، ويدعم النظام كذلك خدمات الطرف الثالث لتشغيل الموسيقى، مثل "سبوتيفاي" Spotify.

وأوضحت آبل أن "كار بلاي" سيتوفر كتحديث ضمن الإصدار السابع حصراً من نظام التشغيل آي أو إس، وهو متوافق مع طرازات آيفون 5 إس وآيفون 5 سي و آيفون 5.

وبالنسبة للسيارات، سيتم دمج كار بلاي الجديد ضمن عدد من السيارات التي من المقرر شحنها خلال العام الجاري 2014، وعن شركات تصنيع السيارات الداعمة للنظام الجديد، يُذكر فيراري ومرسيدس بنز و فولو و بي إم دبليو و فورد و جنرال موتورز و هوندا و هيونداي و جاكوار لاند روفر و كيا و نيسان و بيجو و سوبارو و سوزوكي و تويويتا و ميتسوبيشي.

ومن الجدير بالذكر أن منافسي آبل يدركون الفرص المترتبة على دمج أنظمة التشغيل بالسيارات، فقد أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال في ديسمبر الماضي أن شركة جوجل تحالفت مع شركة أودي Audi الألمانية لتطوير نظام ترفيه ومعلومات يستند إلى نظام التشغيل أندرويد الذي تطوره.

