تسريبات تكشف عن تفاصيل حول هاتف "آيفون 6"

تدرس شركة "أبل" الإبقاء على الكاميرا الخلفية المتوافرة حالياً في هواتفها الذكية بالطراز الجديد من "آيفون"، وهو الطراز المزمع إطلاقه هذا العام تحت اسم "آيفون 6".

وكشف مصدر مطلع في "أبل" أن الشركة تنوي تزويد الهاتف "آيفون 6" بكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل، وهي نفس الدقة المتوافرة في الكاميرا الخاصة بهواتف "آيفون 4 إس" و"آيفون 5" و"آيفون 5 سي" و"آيفون 5 إس"، على أن تقوم ببعض التطويرات في الكاميرا.

وأضاف المصدر أن تطويرات "أبل" في الكاميرا ستركز على قوة الكاميرا في التصوير بالأماكن المظلمة، حيث ستحظى بمستشعر أقوى وفتحة عدسة تسمح بمرور أكبر قدر من الضوء ومثبت بصري للصورة (OIS) متطور، إضافة إلى عدسة مصنوعة من الياقوت الذي تصنعه الشركة.

وأشار المصدر، عبر حساب على موقع Weibo الاجتماعي الصيني، إلى أن المستشعر سيكون من نوع CMOS وستصنعه "سوني"، فيما ستصنع بقية مكونات الكاميرا شركتي "إل جي" و"شارب".

وتأتي تلك التصريحات في نفس الوقت الذي أكدت فيه تقارير سابقه أن "أبل" اختبرت نموذج لكاميرا بدقة 10 ميجابكسل لتزود بها الهاتف "آيفون 6"، وهي الكاميرا التي حظيت بمرشحات جديدة تولت تطويرها شركة JSR الياباني.

وفي إطار أخر، تسربت صورة على الإنترنت يزعم أنها للجزء الأمامي لهاتف "آيفون 6"، وهو الجزء الذي ظهر مختلفاً في التصميم عن بقية الطرازات القديمة من هواتف "أبل" الذكية.

وظهر الجزء الأمامي للهاتف بدون حواف جانبية، مما يزيد من قياس الشاشة دون أن تضطر الشركة إلى زيادة الحجم الإجمالي للجهاز، حيث توضح الصورة أن الإصدار الجديد بنفس حجم هاتف "آيفون 5 إس".

يذكر أن "أبل" لم تكشف حتى الآن عن أي معلومات حول هاتفها الذكي الجديد، إلا أن بعض التقارير أكدت إمكانية إطلاق الهاتف بنسختين منها نسخة تحمل شاشة ذات قياس أكبر من هواتف "آيفون" الحالية، والتي تمتاز بقياس للشاشة لا يزيد عن 4 بوصات.