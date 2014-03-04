"تويتر" يعيد تعيين كلمات مرور مستخدمين عن طريق الخطأ

تلقى العديد من مستخدمي "تويتر"، أمس الاثنين، رسالة عبر البريد الإلكتروني تعلمهم بأن كلمات المرور الخاصة بهم قد تم إعادة تعيينها نظراً لوجود خطر أمني محتمل من قبل موقع خارجي على شبكة الإنترنت.

وأوضح الناطق الرسمي باسم "تويتر" أنه قد تم إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بأولئك المستخدمين عن طريق الخطأ، وقال: "هذه الليلة، قمنا بإرسال عن غير قصد بعض الإشعارات لإعادة تعيين كلمة المرور، وذلك بسبب خطأ في النظام". واعتذر الموقع في بيان له عن الإزعاج الذي تسبب به للمتضررين.

وجاء في الرسالة التي تلقاها عدد من مستخدمي موقع التدوين المصغر: "يعتقد تويتر أن حسابك قد تم اختراقه من قبل موقع على شبكة الإنترنت أو خدمة لا ترتبط مع تويتر". وجاء أيضا: "لقد قمنا بإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك لمنع الوصول إلى حسابك".

ولم يكشف "تويتر" عن عدد المستخدمين المتضررين من إعادة تعيين كلمة المرور.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها "تويتر" بإعادة تعيين كلمات مرور المستخدمين دون داعٍ، حيث قام الموقع بإجراء عملية شاملة لإعادة تعيين كلمات المرور بعد تعرضه لخرق أمني في شهر نوفمبر 2012. واعترف الموقع لاحقاً بأنه قام بإعادة تعيين كلمات مرور الكثير من المستخدمين ممن لم يتضرروا بعملية الاختراق دون قصد.