هواتف "أندرويد" في السعودية الأكثر إصابة بالفيروسات

أكدت دراسة أمنية حديثة ارتفاع نسبة البرمجيات الخبيثة التي استهدفت أجهزة الهواتف النقالة الذكية العاملة بنظام "أندرويد" خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنها وصلت إلى معدل قياسي. وأوضحت الدراسة، التي قامت بها شركة F-Secure للحلول الأمنية، أن 97% من البرمجيات الخبيثة التي استهدفت الهواتف في عام 2013 كانت مطورة لنظام "أندرويد"، وذلك بنسبة زيادة قدرها 18% مقارنة بالعام 2012.

وكشفت الشركة الأمنية أنه في العام الماضي ظهرت نحو 804 برمجية خبيثة جديدة أو مطورة عن برمجية قديمة تستهدف الهواتف العاملة بنظام "أندرويد"، مؤكدة استهداف مطوري البرمجيات الخبيثة للنظام الذي تطوره "أندرويد" بشكل أكبر من غيره من الأنظمة.

وأضافت الدراسة أن برمجيات الشركة الأمنية المنتشرة على الهواتف لم تلتقط أي برمجيات خبيثة تستهدف أنظمة تشغيل أخرى غير نظام "أندرويد"، سوى لنظام "سيمبيان"، وذلك بنسبة 3% من الهجمات الخبيثة التي استهدفت الهواتف العام الماضي. وكشفت الدراسة عن أبرز الدول التي يعاني مستخدمو الهواتف الذكية العاملة بنظام "أندرويد" فيها من كثرة البرمجيات الخبيثة التي تستهدف أجهزتهم، خاصة خلال النصف الثاني من العام الماضي.

ولفتت إلى أن أكثر الدول حول العالم التي تم اكتشاف برمجيات خبيثة تستهدف أجهزة المقيمين فيها هي المملكة العربية السعودية، وذلك بنسبة 42%، تليها الهند بنسبة 33%، وهما أكبر دولتين استهدفتهما البرمجيات الخبيثة المطورة خصيصاً لنظام "أندرويد". وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثالثة بنسبة 5% متساوية مع فنلندا، وتليهما ألمانيا بنسبة 3.2%، ثم بريطانيا بنسبة 2.8%، ثم هونج كونج بنسبة 2.7%، ثم السويد بنسبة 2.6%، فيما شملت القائمة دولة عربية أخرى هي جمهورية مصر العربية بنسبة 1.8%.

يذكر أن تلك الدراسة تأتي في الوقت الذي توقعت فيه شركة "سيمانتك" للحلول الأمنية، اليوم، تزايد البرمجيات الخبيثة التي تستهدف نظام التشغيل "أندرويد" خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك رغم مساعي "غوغل" للقضاء على التطبيقات التي تحتوي على أي تهديدات من متجرها الرسمي "غوغل بلاي".