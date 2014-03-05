"فيسبوك" تتقدم بعرض لشراء شركة تصنيع طائرات بلا طيار

تجري "فيسبوك" حالياً مفاوضات لشراء "تايتان ايروسبايس" لصناعة الطائرات من دون طيار، بهدف إقامة شبكات إنترنت في المناطق المحرومة، منها على ما ذكر الموقع المتخصص بقطاع التكنولوجيا "تك كرانش".

ويبدو أن "فيسبوك"، وهي أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، تعرض مبلغ 60 مليون دولار لشراء "تايتان ايروسبايس"، الشركة غير المطروحة أسهمها في البورصة والتي أسست العام 2012.

وتعمل طائرات هذه الشركة على الطاقة الشمسية، ويمكن تخزينها للبقاء على ارتفاع 20 كيلومتراً لمدة خمس سنوات، ويمكن لهذه الطائرات أن تقوم بغالبية مهام الأقمار الاصطناعية، إلا أنها أقل كلفة، على ما أوضح الموقع.

ويمكن استخدام هذه الطائرات لرصد الأحوال الجوية أو التقاط صور للأرض، إلا أن استخدامها في مجال الاتصالات هو الذي يهم "فيسبوك".

وهذه الطائرات تستخدم في إطار مبادرة "انترنت.اورغ"، التي تدعمها شبكة التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى توفير خدمة الإنترنت إلى مليارات الأشخاص المحرومين منها.

وتنوي "فيسبوك، حسب موقغ "تك كرانش"، استخدام هذه الطائرات من دون طيار كمحطات تحويل لشبكات الإنترنت، كما تنوي صناعة 11 ألفاً منها في مرحلة أولى، على أن تبدأ استخدامها في إفريقيا، بحسب الموقع. ولم تعلق "فسبوك" فوراً على الخبر.

يذكر أن لشركة "غوغل" أيضاً مشروعاً مماثلاً أجرت عليه تجارب، لكن مع استخدام مناطيد مكان الطيارات من دون طيار.