الدردشة الفورية لـ"فيسبوك" على هواتف "ويندوز فون"

أطلقت شركة "فيسبوك" الأميركية، عملاق شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، رسمياً نسخة تطبيق الدردشة الفورية "فيسبوك ماسنجر" Facebook Messenger المخصصة لهواتف "ويندوز فون" Windows Phone الذكية.

وبحسب ما ذكرته "وكالة أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ)، تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق تطبيق رسمي لخدمة الدردشة الفورية للشبكة الاجتماعية على منصة "ويندوز فون"، حيث يقدم خيارات أكبر من ميزة الدردشة المتاحة حالياً داخل تطبيق "فيسبوك" القياسي.

ويسمح التطبيق الجديد للمستخدمين بالوصول إلى ميزات مثل الدردشة الجماعية واستخدام الملصقات والتراسل المصور، إضافة إلى مشاركة الموقع الجغرافي وإمكانية استعراض جهات الاتصال وإدارتها.

ويأتي وصول التطبيق قبيل إطلاق "مايكروسوفت" Microsoft لتحديث نظامها التشغيلي "ويندوز فون 8.1" المتوقع إطلاقه للمطورين بداية شهر أبريل المقبل.

يذكر أن منصة "ويندوز فون" تلقت دعماً آخر في قطاع تطبيقات الدردشة الفورية مؤخراً، وذلك من خلال خطط جلب خدمة "بي بي إم" BBM الشهيرة من هواتف "بلاكبيري"، رغم توفرها في البداية فقط على أجهزة "لوميا" المحمولة من العملاق الفنلندي "نوكيا".

وعلى الرغم من تزايد تركيز "فيسبوك" على قطاع الأجهزة المحمولة، أغلقت الشبكة الاجتماعية نسخة تطبيق خدمة الدردشة الفورية "فيسبوك ماسنجر" على أنظمة الحاسبات الشخصية في الثالث من مارس الجاري.