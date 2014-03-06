"جيميل" يدعم الجلب التلقائي للرسائل على iOS

أعلنت "غوغل" عن تحديثها لتطبيق البريد الإلكتروني التابع لها "جيميل" Gmail على نظام تشغيل iOS التابع لشركة "آبل"، بدعمها العديد من الميزات، منها عرض الرسائل الجديدة تلقائياً دون ضرورة قيام المستخدم بالتحديث اليدوي.

وأصبح "جيميل" قادراً على تنبيه المُستخدم عند تلقيه رسائل جديدة حتى لو كان التطبيق مغلقاً، ليقوم المستخدم بفتح التطبيق وقراءة الرسالة مباشرة دون انتظار لجلبها، لكن الحصول على هذه الميزة يتطلب إصدارiOS 7 فما فوق، وتفعيل أحد أنماط التنبيهات في النظام.

ودعم التطبيق كذلك مزامنة تسجيل الدخول على كافة تطبيقات "غوغل"، فتسجيل الدخول إلى "جيميل" يعني الدخول إلى كافة التطبيقات التابعة للشركة، مثل "خرائط غوغل" و"غوغل درايف" و"يوتيوب" و"كروم".

ويمكن لمستخدمي iOS الحصول على الإصدار رقم 3.0 من التطبيق والذي يأتي بحجم 9.7 ميغابايت بتحميله من متجر تطبيقات آبل App Store.