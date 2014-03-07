تويتر تدفع 36 مليون دولار لامتلاك 900 براءة اختراع

دفعت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" 36 مليون دولار أميركي لقاء الاستحواذ على 900 براءة اختراع خاصة بشركة "آي بي إم" IBM، والدخول معها في اتفاقية لتبادل التراخيص.

وتحل هذه الاتفاقية، التي وقعت في شهر ديسمبر الماضي وأعلن عنها في يناير، النزاع الذي دفع شركة "آي بي إم" المختصة في مجال الحاسبات والبرمجيات، نوفمبر الماضي إلى تقديم شكوى ضد "تويتر" لانتهاكها حقوق ثلاث براءات اختراع.

وبعد أن أظهرت "تويتر" قدرتها على الدفاع عن نفسها في المحاكم، سعت "آي بي إم" في عقد تسوية للأمر، وذلك من خلال دفع الشبكة الاجتماعية إلى شراء بعض من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.

وتملك "تويتر" الآن تراخيص 956 براءة اختراع وحوالي 100 أخرى كانت قد تقدمت للحصول عليها في الولايات المتحدة، وقبل طرح أسهمها للاكتتاب العام في نوفمبر الماضي كانت تملك الشبكة حقوق 9 براءات فقط، ما جعلها هدفاً سهلاً لمنازعات الملكية الفكرية.

وتأكيداً على ذلك، قالت "تويتر" في إيداع لها، إنها تشارك في الوقت الراهن في عدد من الدعاوى القضائية حول حقوق الملكية الفكرية، وأضافت "وبما أننا نواجه منافسة متزايدة، فنحن نتوقع أن يزيد عدد القضايا المرفوعة ضدنا والمتعلقة ببراءات الاختراع والملكية الفكرية".

وفيما يخص المنازعات بين "آي بي إم" وغيرها من الشركات، فهذه ليست المرة الأولى، حيث قامت الشبكة الاجتماعية "فيسبوك" في مارس 2012 بالاستحواذ على 750 براءة اختراع خاصة بـ "آي بي إم"، وذلك قبيل عرض أسمهما للاكتتاب العام، كما قامت "آي بي إم" ببيع قرابة 1,000 براءة اختراع لشركة "غوغل" في عام 2010.

وتجدر الإشارة إلى أن لدى شركة "آي بي إم" التي قامت في يناير الماضي ببيع أعمالها الخاصة بالخوادم ذات معمارية 86x، لشركة "لينوفو"، ضمن صفقة قُدِّرت بـ 2.3 مليار دولار، محفظة واسعة جداً من براءات الاختراع، حيث وصل عدد براءات الاختراع الأميركية خلال الفترة بين عامي 1993 و2012 إلى ما يقرب من 67,000.