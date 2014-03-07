"إتش بي" تطرح حاسباً لوحياً جديداً رخيص الثمن

طرحت شركة "إتش بي"HP حاسبا لوحيا جديدا تحت اسم إتش بي 8HP 8، يتسم بأنه رخيص الثمن ويعمل بنظام التشغيل "أندرويد".

ويقدم الحاسب اللوحي "إتش بي 8" شاشة قياسها 7.85 بوصة وبدقة 1024×768، ويعمل الجهاز بمعالج رباعي النوى، ويأتي مع 1 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و16 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية .

ويملك الجهاز الجديد كاميرتين أمامية بدقة 0.3 ميغابكسل وأخرى خلفية بدقة 2 ميغابكسل، وتعمل بطاريته ذات السعة 3,800 ميلي أمبير ساعي حتى 7 ساعات من الاستعمال المعتدل.

ومن الناحية البرمجية، يعمل "إتش بي 8" بالإصدار 4.2.2 "جيلي بين" من نظام التشغيل "أندرويد"، ويوفر الجهاز 25 غيغابايت من سعة التخزين السحابية عبر خدمة "بوكس".

وتعتزم شركة "إتش بي" طرح الجهاز بسعر 170 دولار أميركي.

وكانت "إتش بي" قد كشفت منتصف يناير الماضي عن حاسبين لوحيين بنظام "أندرويد"، وبميزات الهواتف الذكية، هما "سليت 6 فويس تاب"Slate 6 VoiceTab و"سليت 7 فويس تاب " Slate 7 VoiceTab.