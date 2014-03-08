غوغل تستثمر في تطبيقات التواصل السري

قررت "غوغل فنشرز" Google Ventures، ذراع دعم المشاريع الناشئة لدى "غوغل"، الاستثمار في شركة "سيكرت" Secret المتخصصة في تطوير تطبيقات التواصل السري بين المستخدمين.

وكشفت جريدة "وول ستريت جورنال"، أن شركة "سيكرت" سوف تحصل على 10 مليون دولار أمريكي كدعم من شركة Kleiner Perkins Caulfield & Byers الاستثمارية وشركة "غوغل فنشرز".

ويأتي ذلك الدعم المادي في إطار محاولات الشركة الناشئة، التي أسسها اثنين من موظفي "غوغل" السابقين، لدعم تطبيق التواصل بشكل سري خاصتها، الذي يطلق عليه أيضاً اسم Secret، وهو التطبيق الذي توفره الشركة حالياً على متجر "آب ستور" لهواتف "آبل" الذكية فقط.

ويتيح تطبيق Secret لمستخدميه مشاركة الصور والتحديثات النصية بدون أسماء بين أصدقائهم من مستخدمي التطبيق، حيث يتعرف التطبيق إلى أصدقاء المستخدم بشكل تلقائي عبر الولوج إلى قائمة عناوين الاتصال.

ويعد التطبيق بمثابة شبكة اجتماعية منفصلة، ولكن بدون حسابات شخصية لكل مستخدم، حيث يستطيع مستخدمي التطبيق الرد على مشاركات المستخدمين الآخرين باستخدام صورة رمزية فقط يختارها عند كل تعليق، كما تتيح الشبكة نشر المشاركات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة و"فيسبوك" و"تويتر".

وكانت شركة "سيكرت" قد أضافت مؤخراً إلى تطبيقها ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الاطلاع على الأسرار التي ينشرها مستخدمو التطبيق الموجودون ضمن نطاقهم الجغرافي، وذلك في محاولة لزيادة عدد مستخدمي التطبيق.

يذكر أن تطبيق Secret متوافر حالياً لمستخدمي هواتف "آيفون" الذكية في الولايات المتحدة وكندا فقط، إلا أن الشركة المطورة للتطبيق أكدت أنها تعمل على إطلاقه في بقية دول العالم خلال الفترة القليلة المقبلة.