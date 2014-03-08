سامسونج تُطلق خدمة الراديو المجاني

أطلقت شركة "سامسونج" خدمة جديدة لبث الموسيقى عبر الإنترنت بشكل مجاني وخالٍ من الإعلانات، وذلك لبعض طرازات هواتف الشركة.

وتُعتبر هذه الخدمة مُشابهة لخدمات أُخرى شهيرة مثل "آي تيونز" التابعة لشركة "أبل"، وSpotify وPandora وGoogle Music وطرحت "سامسونج" هذه الخدمة حالياً في الولايات المُتحدة الأمريكية كخطوة أولى، ولمجموعة محددة من هواتفها هي Galaxy S4, Galaxy S3, Galaxy Note 3, Galaxy Note 2, Galaxy Mega, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5، فقط.

وتسمح الخدمة للمُستخدم بإنشاء محطته الخاصة، والاستماع للعديد من المحطات الأُخرى، وتأتي بواجهة مُستخدِم دائرية الشكل توفر سهولة الانتقال بين تصنيفات الموسيقا والمحطات المُفضلة والاستماع مُجدداً للموسيقا التي تم الاستماع إليها سابقاً.

وتوفر الخدمة إمكانية تجاوز الأغاني بمعدل ست مرات في الساعة للمحطة الواحدة. كما أشارت "سامسونج" إلى أنها ستتعاون مع بعض الفنانين لتوفير مُحتوى حصري لخدمتها. وطرحت الشركة تطبيق الخدمة للتحميل من متجر جوجل بلاي بحجم 3.7 ميجابايت، لكنها تعمل حالياً فقط في الولايات المتحدة الأميركية.