مايكروسوفت تعتزم السماح لإعلانات السياسة في خدماتها

تعتزم شركة "مايكروسوفت" إطلاق خدمة إعلانية جديدة تستهدف مستخدمي عدد من خدماتها البارزة، مثل خدمة "إكس بوكس لايف" التي تتيح للاعبين مشاركة إنجازاتهم بين الأصدقاء واللعب الجماعي عبر الإنترنت وشراء المواد الترفيهية.

وكشف تقرير لصحيفة "واشنطون بوست" الأميركية أن "مايكروسوفت" تنوي إتاحة الفرصة للسياسيين لإطلاق حملات إعلانية لهم بين مستخدمي خدمة "إكس بوكس لايف" خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن "مايكروسوفت" بدأت في التواصل مع مجموعة من السياسيين للبدء في استخدام الخدمة الإعلانية الجديدة، حيث ستظهر تلك الإعلانات ضمن واجهة المستخدم الرئيسية بالخدمة.

وسوف تستخدم "مايكروسوفت"، المعلومات الأساسية التي يوفرها المستخدم في حسابه على "إكس بوكس لايف" وبعض البيانات التي جمعتها الخدمة عن المستخدم لتوجيه الإعلانات، ومساعدة المعلنين من السياسيين على استهداف مجموعات سكانية محددة.

ولم تكشف الصحيفة أي معلومات عن موعد محدد لظهور تلك الإعلانات ضمن الخدمة الخاصة باللاعبين، إلا أنها أكدت أن "مايكروسوفت" تروج لإمكانية ظهور حملات السياسيين الإعلانية تلك في خدمات أخرى لها مثل خدمة المحادثات عبر الإنترنت "سكايب".

يذكر أن "مايكروسوفت" تروج للخدمة الإعلانية الجديدة حالياً بين السياسيين في الولايات المتحدة الأميركية، حيث حصلت مجموعة من هؤلاء السياسيين على مواد دعائية من الشركة في مؤتمر حزب المحافظين السنوي يوم الجمعة الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة لازالت لم تكشف عن أي تفاصيل إضافية، خاصة بالخدمة الإعلانية، كما لم تكشف عن أي معلومات حول إمكانية إتاحة الفرصة للسياسيين من حول العالم للاستفادة بنفس الخدمة.