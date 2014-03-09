"غوغل" تضغط لتأجيل إطلاق حاسب "أسوس" اللوحي

ضغطت "غوغل" على شركة "أسوس" لتأجيل عملية إطلاق حاسبها اللوحي ثنائي الإقلاع Transformer Book Duet، وهو الحاسب الذي كشفت عنه الشركة مطلع العام الجاري خلال فعاليات معرض CES 2014.

وتصب عملية إطلاق حواسب لوحية تعمل بكلا نظامي التشغيل "ويندوز" و"أندرويد" في مصلحة "إنتل" ومصنعي الحواسب و"مايكروسوفت"، في حين أنها ليست في مصلحة "غوغل" كونها سترفع من معدل استخدام نظام "ويندوز" على الحواسب اللوحية، حسب ما جاء في تقرير لصحيفة Digitimes التايوانية.

وتعتبر معالجات X86 من "إنتل" الوحيدة القادرة حالياً على دعم الإقلاع الثنائي في الحواسب اللوحية، ويذكر أن "إنتل" كشفت مطلع العام الجاري عن مبادرة للعمل على إنتاج حواسب محمولة تعمل بكلا نظامي التشغيل، "أندرويد" و"ويندوز".

وكانت شركات عدة قد انضمت إلى مبادرة "إنتل"، حيث قد تساهم ميزة الإقلاع الثنائي بدعم مبيعات الحواسب اللوحية، في حين لم تنضم "غوغل" و"مايكروسوفت" إلى المبادرة.

ويعتقد أن "أسوس" تتلقى دعماً قوياً من "إنتل" لإطلاق حاسبها اللوحي ثنائي الإقلاع، كما أن "مايكروسوفت" قد تستفيد من هذه الفكرة لدعم حصة "ويندوز" في سوق الحواسب اللوحية، حيث لا تتجاوز هذه الحصة 3%، في حين يسيطر "أندرويد" على حصة سوقية تقدر بحوالي 60% حسب إحصائية عن العام المنصرم.

ويتميز الحاسب اللوحي Transformer Book Duet بأنه يدعم العمل بنظامي تشغيل وفي وضعي الحاسب اللوحي والحاسب المحمول، حيث يضم زرا يسهل على المستخدم التحويل بسهولة بين نظامي التشغيل.

ودعمت "أسوس" حاسبها الجديد بمعالج Core i7 من "إنتل"، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت، وبشاشة تدعم اللمس المتعدد بقياس 13.3 بوصة، وبدقة Full HD، وذات درجة وضوح تبلغ 1080×1920 بيكسل.