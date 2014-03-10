فيديو يكشف مزايا آيفون 6 الأكبر والأنحف

يترقب العالم إصدار آيفون 6، الذي سينضم لسلسلة آبل مع إضافات وتحديثات جديدة، ويتميز الإصدار الجديد بالمحافظة على شكل الآيفون الذي اشتهر به.

ويأمل العالم في الحصول على مزايا جديدة في آيفون 6، مثل الصورة ثلاثية الأبعاد، ويوضح الفيديو المطروح من قبل " Everpress APPوالمصمم سام بيكيت الآيفون الجديد "'iPhone Air"، والذي يتميز بخفته، بحسب موقع هوفتون بوست.

ويبرز الفيديو مزايا الآيفون - الذي سيكون أكبر وأنحف من الإصدارات السابقة - ويمثل الصورة التي نتخيلها عن الإصدار الجديد من آبل.

وانتشر في الآونة الأخيرة العديد من الأخبار والشائعات التي تتحدث من حين لآخر عن التغييرات والإضافات التي من الممكن أن يحملها آيفون 6، ومن أبرزها الشاشة التي سيكون حجمها كبيراً، مقارنة بالإصدارات السابقة لهواتف الآيفون، إضافة إلى التلميحات الأخرى بخصوص موضوع أن الهاتف سيكون منافساً قوياً لكل من هاتف غالاكسي إس 5 من سامسونغ وإكسبيريا زد 2 من سوني.