آبل تستعين بسامسونغ لتصنيع معالج آيفون 6

أفاد تقرير من كوريا الجنوبية أن شركة سامسونغ، وبخلاف الشائعات الأخيرة، قد فازت بعقد إنتاج الجيل القادم من معالجات أيه "A" الخاصة بشركة آبل، وفي ذات الوقت ستواصل الشركة إنتاج معالجات أيه 7 "A7 "بمعمارية 64 بت في منشأة لها بولاية تكساس الأميركية.

ونقل موقع زد نت" ZDNet " بنسخته الكورية، عن مصدر رسمي لدى سامسونغ لم يُسمِه أنه قد تم توقيع اتفاقية التصنيع وأن المهندسين من كلتا الشركتين يعملون معاً لزيادة وتيرة الإنتاج.

وبحسب المصدر، ستبدأ شحنات ما يُعرف بمعالجات أيه 8″ A8 "خلال فصل الخريف القادم، ومن المتوقع أن تقوم شركة آبل في ذات الوقت بالكشف عن الجيل القادم من هواتف آيفون الذكية التابعة لها.

وفي حال صحت هذه الأنباء، فإنها تأتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين الشركتين المتنافستين سامسونغ وآبل توترا خاصة بعد قضايا براءات الاختراع بينهما، وتأتي لتؤكد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال العام الماضي ذكرت فيه أن سامسونغ ستبقى المزود الرئيسي للشرائح الإلكترونية خلال عام 2014.

ومع ذلك تسعى آبل للاستغناء عن منافستها الأقوى في سوق الأجهزة الذكية، سامسونغ لذا وقعت مع شركة تي إس إم سي" TSM"المختصة في إنتاج الشرائح الإلكترونية اتفاقاً لتصنيع بعض الشرائح الخاصة بها، وكان قد أشار تقرير الأسبوع الماضي إلى أن الأخيرة قد استحوذت على معظم طلبات إنتاج معالجات أيه 8، لتجعل سامسونغ مزوداً ثانوياً.