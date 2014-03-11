"إنستاغرام" تيسر تطبيقها لنظام "أندرويد"

كشفت "إنستاغرام" عن تحديث جديد لتطبيقها المخصص لنظام "أندرويد"، وهو التحديث الذي وصفته خدمة مشاركة الصور بأنه يمنح المستخدم تجربة استخدام أكثر سرعة وسهولة.

وأوضحت "إنستاغرام" أن التحديث الجديد، الذي يحمل الرقم 5.1، يجعل تطبيقها سهل الاستخدام على أي من أجهزة "أندرويد" الذكية، مهما اختلف حجمها.

وقالت خدمة مشاركة الصور، عبر مدونتها الرسمية، إن وقت الاستجابة لأوامر المستخدم في التطبيق أصبح أسرع، كما أن وقت تحميل حساب المستخدم الشخصي عبر التطبيق أصبح أسرع مرتين مقارنة بالإصدار السابق.

وقامت "إنستاغرام" بخفض الحجم الإجمالي للتطبيق من أجل زيادة سرعته، حيث أكدت أن التحديث الجديد يجعل حجم التطبيق على كافة الأجهزة أقل من نصف حجم الإصدار السابق.

هذا، وحظى التطبيق بإعادة تصميم على مستوى واجهة الاستخدام، حيث أكدت "إنستاغرام" أن التصميم الجديد يضيف البساطة لواجهة التطبيق ويجعلها أكثر عملية في الاستخدام.

وأوضحت الخدمة، المملوكة لشركة "فيسبوك"، أن التصميم الجديد يعيد ترتيب أزرار التطبيق ليجعل الوصول إليها أسهل من الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، كما يعيد من استخدام المساحات غير المستغلة ليجعل التطبيق مناسبا للاستخدام بسهولة على الهواتف ذات الشاشات الصغيرة.

يذكر أن "إنستاغرام" سوف تبدأ إطلاق التحديث الجديد لتطبيقها إلى جميع مستخدمي أجهزة "أندرويد" حول العالم بداية من الثلاثاء، وذلك عبر متجر "غوغل بلاي".