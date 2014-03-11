"تويتر" تصلح ثغرة أمنية أضرت بآلاف الحسابات المحمية

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها أصحلت ثغرة أمنية تسببت بجعل عشرات الآلاف من الحسابات المحمية عرضة للتطفل، وذلك منذ نوفمبر الماضي.

وقالت الشبكة، على مدونتها، إنها تلقت تنبيهاً بوجود خلل في نظامها. وأوضحت أن هذا الخلل تسبب بجعل تغريدات أكثر من 93 ألف و788 حسابا محميا متاحة للمتابعين غير المصرح لهم، وذلك عبر الرسائل النصية القصيرة SMS.

وكجزء من عملية إصلاح الخلل، قامت "تويتر" بحذف جميع المتابعين غير المصرح لهم، وأكدت أنها اتخذت عددا من الخطوات الكفيلة بحماية المستخدمين من هكذا ثغرات في المستقبل.

يُذكر أن معظم الحسابات عبر "تويتر" هي حسابات عامة أي أن التغريدات التي تنشر ضمنها متاحة لجميع المستخدمين، إلا أن هناك حسابات "محمية" تكون تغريداتها مخفية إلا عن المتابعين المصرح لهم من قبل صاحب الحساب.

وقالت "تويتر" إنها أعلمت جميع المستخدمين المتضررين من هذه الثغرة برسالة عبر البريد الإلكتروني معتذرة منهم.

