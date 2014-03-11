"Moff" تطبيق يحول ألعاب الأطفال المملة إلى مسلية

كشفت شركة يابانية ناشئة عن لعبة أطفال ذكية، أطلقت عليها اسم Moff، وهي عبارة عن جهاز قابل للارتداء مهمته تحويل الأشياء المملة التي يحملها أو يفعلها الأطفال إلى ألعاب ممتعة مع مؤثرات صوتية خاصة.

وموف هو عبارة عن سوار إلكتروني ذكي يُرتدى حول المعصم ويعتمد بشكل أساس على التحريك، ويتصل بالأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل "آي أو إس" عبر تقنية بلوتوث 4.0، ليتيح للأطفال اختيار الصوت الأنسب للعبة من التطبيق المخصص لـ"موف" على تلك الأجهزة.

ويقول أكينوري تاكاهاجي، المدير التنفيذي لشركة موف، إن الأطفال يَمَلّون الألعاب بسرعة، ولكن استخدامهم للأجهزة الحديثة، مثل التلفاز أو منصات الألعاب أو الهواتف الذكية أو الحاسبات اللوحية، يعني نشاطًا أقل من حيث الحركة أو الخيال، لذا تأتي موف وهي لعبة حركية، خيالية، بيئية، حسب تعبيره.

وتكمن فكرة موف في تحويل الأشياء المحيطة بالأطفال إلى ألعاب ممتعة، مثل أن يحمل الطفل المكنسة أو أي سطح آخر، ويستمتع بلعبة كرة التنس من خلال اختيار صوت المضرب من تطبيق موف، فعندها يصدر صوت حركة المضرب كلما قام الطفل بتحريك ذراعه.

وتحتوي موف على مستشعرات للتسارع والبوصة يمكنها الإحساس بمجموعة مختلفة من الحركات التي يقوم بها مرتدي الجهاز وترجمتها إلى أصوات، مثل مداعبة أوتار آلة موسيقية، وعصا سحرية، أو حتى صوت بندقية أو مسدس، إلخ...

وتخطط الشركة لطرح حزمة أدوات تطوير البرمجيات SDK ومتجر للتطبيقات، بحيث يتمكن المطورون من بيع تطبيقاتهم لمستخدمي موف، أو استخدام منصة الاستشعار الخاصة بها في ربطها مع تطبيق موجود أو إضافة حركات وإيماءات جديدة.

ومن المتوقع أن تطرح شركة موف جهازها الذكي الجديد في شهر يوليو القادم، وبسعر يقارب 45 دولارا، وبعدة ألوان.