غوغل تختبر تحسينات جديدة لصفحة نتائج البحث

تختبر شركة "غوغل" عدة تحسينات في مظهر صفحة نتائج البحث عبر محركها، وهو الاختبار الذي تجريه الشركة على مجموعة كبيرة من المستخدمين حول العالم.

وتعد أبرز التحسينات التي قامت بها غوغل هي تغيير شكل ظهور الإعلانات في صفحة نتائج البحث، إضافة إلى تحسين مظهر نتائج البحث الأساسية ضمن الصفحة.

وغيرت غوغل الشكل الحالي لظهور الإعلانات، في مقدمة صفحة نتائج البحث، إلى شكل يجعل تلك الإعلانات أكثر تداخلا مع بقية النتائج التي تظهر للمستخدم في نفس الصفحة.

واستبدلت الشركة الخلفية الملونة التي تظهر ضمنها الإعلانات في صفحة نتائج البحث، بعلامة تظهر بجوار الرابط الخاص بالإعلان كتب فيها إعلان -أو ADS- وذلك لإظهار النتائج المدفوعة من النتائج الأساسية للمستخدم.

هذا وقامت غوغل كذلك بزيادة حجم الخط المستخدم لإظهار العناوين الرئيسية للمواقع الإلكترونية وصفحات الإنترنت التي تظهر ضمن صفحة نتائج البحث، كما أزالت الخط الذي يظهر أسفل كل نتيجة من نتائج البحث.

وأصبح الخط المحدد لنتائج البحث يظهر فقط عند الوقوف بمؤشر الفأرة، على أي موقع أو صفحة إنترنت موجودة داخل صفحة نتائج البحث.

يذكر أن أميت سنغال، المسؤول الأول عن تطوير البحث في غوغل، كان قد أكد في تعليقه على التحسينات الجديدة، أن الشكل الجديد للإعلانات ونتائج البحث الرئيسية لايزال يخضع للتجربة من قبل شركته، حيث لم يحدد ما إذا كانت الشركة ستعتمد هذا الشكل أو تضيف تحسينات جديدة إليه.