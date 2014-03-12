جوهانسبرغ تهزم القاهرة بالضربة القاضية على "تويتر"

جاءت جوهانسبرغ، أكبر مدن جنوب إفريقيا، أكثر المدن الإفريقية استخداما لخدمة "تويتر"، متقدمة بأشواط على القاهرة، بحسب ما جاء في دراسة أعدتها مجموعة "بورتلاند".

وأحصت المجموعة 344.215 تغريدة صادرة من جوهانسبرغ خلال الربع الأخير من العام 2013، في مقابل 264.172 تغريدة من إكورهوليني، إحدى ضواحي جوهانسبرغ، و227.509 من القاهرة و163.019 من مدينة دوربان الجنوب إفريقية، و159.534 من مدينة الإسكندرية المصرية، فضلا عن 123.078 تغريدة من نيروبي عاصمة كينيا، و83.818 من مدينة الكاب الجنوب إفريقية، و78.575 من أكرا عاصمة غانا.

وكانت غالبية التغريدات الصادرة من القارة الإفريقية باللغة الإنجليزية (حوالي 60% منها). ولم تشكل التغريدات المنشورة بالعربية إلا 11.5% من إجمالي هذه التغريدات، في مقابل 5% مكتوبة بالفرنسية. ونشرت النسبة المتبقية من هذه التغريدات باللغات الإفريقية المحلية.

وفي الخامس من ديسمبر، يوم وفاة الرئيس الجنوب إفريقي السابق، نلسون مانديلا، سجلت أكبر نسبة من التغريدات الصادرة من القارة الإفريقية على "تويتر" في الربع الأخير من العام 2013. وتبقى رياضة كرة القدم أكثر الموضوعات تداولا على "تويتر" في إفريقيا.