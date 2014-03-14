تسريب يكشف عن بعض مواصفات ساعة "غوغل" الذكية

تعتزم شركة "غوغل" الاعتماد على تصميم مربع لشاشة ساعتها الذكية الجديدة، ودعمها بتقنية IPS لدعم زوايا الرؤية الواسعة، وهي الساعة التي ينتظر أن تتولى صناعتها "إل جي"، ويتم الكشف عنها في وقت لاحق هذا العام.

وأشار حساب @evleaks على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن "إل جي" سوف تزود أول ساعات "غوغل" الذكية بشاشة LCD، ذات قياس 1.65 بوصة، وتعمل بدرجة وضوح تبلغ 280×280 بكسل.

وفي حال طرحت الساعة الذكية بنفس المواصفات المسربة للشاشة، سوف تكون ذات قياس أكبر من شاشة ساعة "سامسونغ جير 2" الذكية، والتي تتوافر بقياس 1.63 بوصة، إلا أنها ستعمل بدرجة وضوح أقل، حيث تتميز ساعة "سامسونغ" بدرجة وضوح تبلغ 320×320 بكسل.

هذا، وأضاف الحساب، المعروف عنه دقة تسريباته، أن الساعة الذكية سوف تضم ذاكرة وصول عشوائي سعة 512 ميجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 4 جيجابايت، ومعالج رئيسي من نوع TBD.

ولم يكشف الحساب أي معلومات عن موعد إطلاق الساعة الذكية، إلا أن تقارير سابقة كانت قد زعمت إمكانية إزاحة الستار عن الساعة خلال مؤتمر "غوغل" للمطورين في يونيو المقبل.

وكانت صور قد سربت سابقاً للساعة الذكية، وهي الصور التي أظهرت أنها تحمل موصل "يو إس بي" صغيرا موجودا في حزام المعصم، المصنوع من المطاط، وهو الموصل الخاص بشحن الساعة الذكية، كما أظهرت أن الساعة تحمل شاشة مربعة وأزرارا أعلى الشاشة وبجانبها.

ولم توضح "غوغل" أي معلومات عن نظام التشغيل المنتظر أن تعمل به الساعة، إلا أن المتوقع هو تزويدها بنظام "أندرويد"، خاصة بعدما أكد ساندار بيتشاي، المسؤول الأول عن تطوير "أندرويد" في "غوغل"، إطلاق شركته نسخة خاصة من نظام التشغيل التابع لها مخصصة للأجهزة القابلة للاتداء خلال الفترة القليلة المقبلة.

يذكر أن "غوغل" ليست الشركة الوحيدة المتوقع أن تطلق ساعة ذكية قبل نهاية 2014، حيث ينتظر أن تكشف "آبل" عن ساعة iWatch الذكية التي تعمل على تطويرها منذ عامين على الأقل.