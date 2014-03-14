تويتر يكشف عواطفك بالأيام ولحظات سعادتك

كشف موقع تويتر عن إمكانية استخدام الشبكة الاجتماعية لتحليل المحتوى البياني للمستخدمين، والتعرف على مشاعرهم وظروفهم الوقتية من خلال تغريداتهم.

فالبيانات تفصح عن معلومات مثل متى كان مستخدمو تويتر سعداء أو يشعرون بالحزن؟! أو يواجهون مشاكل في الوصول بالموعد المحدد للعمل خلال شهور العام الماضي.

وعلى سبيل المثال أشارت البيانات التي تم رصدها أو جمعها خلال شهر ديسمبر 2013، إلى أن مستخدمي تويتر كانوا سعداء جداً في الفترة ما بين يومي الاثنين والأربعاء، إذ عبر العديد من التغريدات عن شعور المستخدم بالسعادة. وأضاف "تويتر" أن الشعور بالسعادة كان يغمر مستخدمي شبكتها الاجتماعية أيضاً خلال أيام الجمعة في مارس، وأيام الأربعاء في يناير، وأيام الثلاثاء في شهر سبتمبر.

كما رصد تويتر بيانات تحدد أكثر الشهور التي عانى فيها المستخدمون من الوصول إلى أعمالهم مبكراً، حيث أكد استخدام عدد كبير من المستخدمين لعبارات تؤكد تأخرهم عن العمل في تغريداتهم خلال شهر يوليو. وأكد تعليقاً على تلك البيانات أنه "بالنظر إلى استخدام الكلمات والعبارات المختلفة في التغريدات خلال أيام وأسابيع وشهور2013 يتضح لنا الكثير".