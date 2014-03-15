اتحاد أوروبا يعتزم فرض شاحن موحد على مصنعي الهواتف

أعطت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الضوء الأخضر للبرلمان الأوروبي لإقرار قواعد تفرض على الشركات المصنعة للأجهزة النقالة، مثل الهواتف والحواسب اللوحية، دعم نوع واحد من شواحن الطاقة.

وقال أنطونيو تاجاني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية للصناعة والأعمال، إن ظهور قواعد جديدة تفرض إدخال شاحن مشترك للأجهزة النقالة والأجهزة المماثلة يعد خبرا جيدا للمواطنين والبيئة على حد سواء.

ويسعى البرلمان الأوروبي عبر قواعد صناعة الشواحن المشتركة أن يخفض من التكاليف التي ينفقها مستخدمو دول الاتحاد على كل شاحن لأجهزته المختلفة، كما يقلل من النفايات الإلكترونية الناتجة عن تعدد الشواحن.

وينتظر أن تكون القواعد الجديدة تلك ملزمة للشركات المصنعة للأجهزة النقالة في الأسواق التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث ستضطر تلك الشركات إلى اعتماد شاحن مشترك يمكنه شحن طاقة أجهزة الشركات المنافسة.

ولم يكشف البرلمان الأوروبي عن التفاصيل الخاصة بمواصفات الشاحن الذي ستعتمده الشركات المصنعة للأجهزة النقالة، إلا أن المزمع اعتماد الجهة التشريعية على المواصفات الأكثر شيوعاً بين المُصنعين.

يذكر أن أغلبية الشركات المصنعة للأجهزة النقالة خاصة الذكية منها تعتمد على شاحن للطاقة قابل للعمل مع أجهزة المنافسين، وعادة يكون من نوع شاحن "يو إس بي" USB، إلا أن شركة "آبل" تعتمد مجموعة شواحن خاصة لأجهزتها الذكية مثل هواتف "آيفون" وحواسب "آيباد" اللوحية.