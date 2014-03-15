الولاء لأجهزة "آيفون" الأعلى بين مختلف الهواتف

كشفت دراسة، أجريت لقياس ولاء المستخدمين لهواتفهم الذكية، عن تمتع ملاك هواتف "آيفون" بأعلى معدل للولاء لهواتفهم التي تنتجها شركة "آبل"، مقارنة بين مستخدمي هواتف الشركات الأخرى.

وأوضحت الدراسة، التي أجرتها شركة WDS على مجموعة كبيرة من مستخدمي الهواتف الذكية، أن نسبة كبيرة ملاك هواتف "آيفون" أبدوا قابلية لشراء الطرازات الحديثة من الهواتف التي تنتجها "آبل" دون نية للانتقال إلى شركة أخرى.

وأكدت الدراسة أن 76% من ملاك هواتف "آيفون" استبدلوا خلال العام الماضي هواتفهم الذكية بطراز أحدث من إنتاج شركة "آبل"، وهي النسبة الأعلى بين مستخدمي هواتف لشركات مثل "سامسونغ" و"إل جي" و"نوكيا".

وأضافت الدراسة أن نسبة ملاك هواتف "سامسونغ" الذكية الذين قاموا بتغيير هواتفهم لطراز أحدث من نفس الشركة، أو أبدوا قابليتهم لفعل ذلك، قد انخفضت لتصل إلى 58% فقط.

وواصلت نسبة الولاء في الانخفاض بين ملاك الهواتف الذكية لشركات أخرى، حيث وصلت إلى 37% لمستخدمي هواتف "إل جي"، و33% لمستخدمي هواتف "نوكيا"، و30% لمستخدمي هواتف "إتش تي سي".

وأشارت دراسة شركة التحليلات، التابعة لشركة "زيروكس"، إلى أن نسبة معدل الولاء قد وصلت إلى 24% بين مستخدمي هواتف "سوني" الذكية، و22% بين مستخدمي هواتف "موتورولا"، و21% بين مستخدمي هواتف "بلاك بيري".

وكانت تلك الدراسة قد استنتجت بياناتها بناء على تحليل استطلاع للرأي لثلاثة آلاف مستخدم للهواتف الذكية في ثلاث دول مختلفة هم أميركا وبريطانيا وأستراليا.

يذكر أن تلك الدراسة تأتي متناقضة لدراسة أخرى أعلنت عنها مؤسسة Brand Keys، التي تصدر مؤشر ولاء سنوي للمستهلكين، قبل عدة شهور، والتي أكدت فيها أن "سامسونغ" تصدرت فئة الهواتف المحمولة عن العام الماضي، وتلتها "آبل" التي كانت متصدرة حتى 2012، ثم "إل جي".