تسريب مواصفات "غالاكسي إس 5 زووم"

تسربت بعض مواصفات هاتف غالاكسي إس 5 زووم" Galaxy S5 Zoom" القادم، وهو الهاتف الذي يحمل الاسم الرمزي SM-C115، حيث كشفت التسريبات أنه سيأتي مزوداً بكاميرا أساسية دقتها 19 ميغابيكسل.

ويعتبر هاتف غالاكسي إس 5 زووم نسخة مطورة من هاتف غالاكسي إس 4 زووم، حيث تم تزويده بمعالج أقوى، وبكاميرا ذات دقة أعلى.

وتم نشر مواصفات الهاتف القادم من قبل موقع GFXBench، والذي كشف عن نتائج اختبارات الهاتف، والتي بينت أن الهاتف يعمل بمعالج إيكزنوس 5 هيكسا سداسي النواة، وهو المعالج الذي تم استخدامه في هاتف غالاكسي نوت 3 نيو، والذي يضم أربع أنوية تعمل بتردد 1.3 جيجاهرتز، ونواتين بتردد 1.7 جيجاهرتز.

ولم تكشف الاختبارات عن معدل التكبير البصري الخاص بكاميرا الهاتف، مع الإشارة إلى أن معدل التكبير لكاميرا غالاكسي إس 4 زووم هو عشر مرات.

وسيأتي الهاتف مزوداً بشاشة سوبر أموليد قياسها 4.8 بوصة، ذات دقة عرض HD، وبذاكرة وصول عشوائي قدرها 2 جيجابايت، وبسعة تخزين داخلية قدرها 16 جيجابايت، على أن يعمل بنظام تشغيل أندرويد 4.2.2.

ويتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف في شهر مايو المقبل، أي بعد ثلاثة شهور من الكشف عن هاتف غالاكسي إس 5، والذي جاء مزوداً بمعالج رباعي النواة، لتؤكد بعد ذلك سامسونغ نيتها إطلاق نسخة ثانية من الهاتف مدعومة بمعالج إيكزنوس ثماني النواة.