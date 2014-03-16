مقود ذكي للسيارة يرصد مشاعر السائق

يعكف فريق من الباحثين في سويسرا، بالتعاون مع إحدى شركات تصنيع السيارات، على تطوير جهاز رصد للمشاعر يثبت على مقود السيارة، ويعتمد على تحليل تعبيرات الوجه لدى السائقين بغية توفير المزيد من السلامة.

وتشير الاختبارات التي أجريت باستخدام النموذج الأولي للتقنية، إلى أنه من الممكن أن يكون للفكرة تطبيقات واعدة، حيث تسمح التقنية الجديدة بقراءة تعابير وجوه السائقين والتعرف إلى سبعة أنماط للمشاعر، هي الخوف، والغضب، والفرح، والحزن، والاشمئزاز، والتفاجؤ، والاشتباه.

ويقول فريق من باحثي المعهد الاتحادي السويسري للتقنية بمدينة لوزان، إن السائقين المنزعجين ربما يكونون أكثر عدائية وأقل اكتراثًا بالآخرين، ولذا فإن تقييم الحالة المزاجية قد يحسن السلامة.

وقام الباحثون بالتعاون مع شركة "بيجو سيتروين" بتثبت كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء على مقود سيارة لرصد تعبيرات الوجه.

ولكن هناك مشكلة واجهت الباحثين، وهي في الحصول على جهاز يميز تعبيرات الوجه بدقة، إذ يعبر كل شخص عن حالته بشكل مختلف إلى حد ما، ولتبسيط المهمة في هذه المرحلة من المشروع اختار الباحثون تعقب اثنين فقط من تعابير الوجه، وهما الغضب والازدراء.

ويمكن استخدام التقنية الجديدة لرصد مدى إرهاق السائق من خلال مراقبة نسبة إغلاق الجفن.

ويهدف الباحثون أيضا إلى إمكانية تحديث النظام لرصد المشاعر بالزمن الحقيقي، وذلك للخروج بآلة ذاتية التعلم، أو خوارزمية متقدمة لرصد تعبيرات الوجه.

يذكر أن تقنية التعرف إلى تعبيرات الوجه تستخدم بالفعل على نطاق واسع، خاصة في مجال صناعة ألعاب الفيديو، ولكن في المشروع الجديد يقر الباحثون بأنهم يواجهون تحديا في التأكد من أن هذه التقنية يمكن الاعتماد عليها، وذلك في ضوء أن ردود الفعل البشرية وتعبيرات الوجه يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا.