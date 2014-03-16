هجمات تطال مواقع حلف الأطلسي الإلكترونية

أكدت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي "ناتو" أن عدة مواقع للحلف على الإنترنت تعرضت لهجمات، ولكنها لم تؤثر على العمليات العسكرية للحلف، بحسب تقرير إخباري اليوم الأحد.

وجاءت الهجمات التي أثرت على الموقع الرئيسي لحلف الأطلسي على الإنترنت وسط توترات متزايدة بسبب احتلال القوات الروسية لمنطقة القرم الأوكرانية، حيث من المقرر أن يجري استفتاء اليوم الأحد.

وقالت المتحدثة على موقع "تويتر" إن عدة مواقع لحلف الأطلسي على الإنترنت تعرضت لهجمات بهدف وقف خدماتها.

وأضافت أنه لم يحدث تأثير على عمليات الحلف، مشيرة إلى أن الخبراء يعملون على إعادة الأمور إلى طبيعتها.