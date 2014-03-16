"8 ساعات" متوسط استخدام السعودي للإنترنت يومياً

أكدت إحصائية رصدت نشاط المواطن السعودي اليومي على شبكة الإنترنت، أن متوسط الساعات التي يقضيها على الشبكة العالمية تصل إلى 8 ساعات.

وأوضحت الإحصائية أن السعودي يقضي 5 ساعات يومياً على الإنترنت عبر الحواسب، و3 ساعات يومياً على الشبكة عبر هاتفه الجوال، حيث يملك 7 من كل 10 أشخاص في المملكة هاتفاً ذكياً قادراً من خلاله على الولوج إلى الشبكة العالمية.

وأضافت الإحصائية أن 8 من كل 10 مواطنين سعوديين يملكون هاتفاً ذكياً يستغلونه للبحث عن منتجات تهمهم، فيما يستخدمه 9 من كل 10 مواطنين للبحث عن معلومات محلية.

ويزيد عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة عن 14.6 مليون مستخدم، حسب الإحصائية، منهم 66% يستخدمون الشبكات الاجتماعية، وتصل نسبة استخدام كل مواطن سعودي لتلك الشبكات يومياً إلى ساعتين و48 دقيقة في المتوسط.

وتملك السعودية ما يزيد عن 7.6 مليون مستخدم على "فيسبوك"، وأكثر من 4.8 مليون مستخدم على "تويتر"، وما يتجاوز مليون مستخدم على شبكة "لينكد إن" المهنية، ويقوم السعوديون بما يزيد عن 290 مليون مشاهدة يومياً لمقاطع الفيديو على موقع "يوتيوب"، وذلك حسب الإحصائية التي كشفت عنها شركة "ريز" للتسويق والشبكات الاجتماعية.

وكانت دراسة سابقة لإحدى شركات استراتيجيات الإعلام الاجتماعية قد أكدت أن الشخصية النمطية لمستخدم الشبكات الاجتماعية في السعودية شاب عمره بين 24 و35 عاما يفضل التفاعل باللغة العربية.

يذكر أن السعودية كانت قد سجلت العام الماضي أعلى معدل لعدد المتصلين بالإنترنت شهرياً بين الدول العربية، بنحو 8.493.252 شخصا متصلا شهرياً بالشبكة العنكبوتية، فيما بلغت نسبة انتشار الإنترنت مقارنة بنسبة السكان إلى 60%.