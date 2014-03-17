كيت وكيت.. مساعد شخصي بشري بالعربية للهواتف الذكية

أطلقت شركة Adsia تطبيق كيت وكيت "ketwket " الذي يعمل كمساعد شخصي باللغة العربية لمستخدمي الهواتف الذكية، ويتميز بتقديم الإجابات للمستخدم بطريقة غير افتراضية، وذلك عبر فريق متخصص للدعم وليس عبر البحث عن الإجابة في محركات البحث وجلبها تلقائيا كما في خدمتي جوجل ناو وسيري.

وأكد حاتم موسى، الرئيس التنفيذي لشركة Adsia، أن كيت وكيت يعتبر خدمة معلومات متكاملة يقف وراءها فريق دعم متخصص ومدرب للرد على أسئلة مستخدمي التطبيق خلال 24 ساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع.

وأضاف حاتم موسى في تصريح للبوابة العربية للأخبار التقنية أن التطبيق يستهدف حالياً المستخدمين المصريين أو أي مستخدم عربي يريد إجابات حول أسئلة تتعلق بمصر، وأن شركته تضع في خطتها توسيع دائرة الدول المستفيدة من التطبيق مستقبلاً.

ويدعم تطبيق كيت وكيت الهواتف الذكية العاملة بنظامي iOS وأندرويد، وتنوي الشركة طرح نسخ خاصة من التطبيق تدعم العمل مع الحواسب اللوحية خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن نسخة آيفون من التطبيق قابلة للعمل مع حواسب آيباد.

وقال حاتم موسى إن شركته تخطط، بجانب إطلاق نسخ الحواسب اللوحية من تطبيق كيت وكيت، لإطلاق نسخة خاصة بالويب من الخدمة عبر الموقع الإلكتروني، ketwket.com، يمكن استخدامها عبر الحواسب المكتبية والمحمولة.

ولا يتطلب التطبيق عند التثبيت على الهواتف الذكية أي صلاحيات تهدد خصوصية المستخدم أو تكشف عن معلومات حساسة حوله، حيث شدد موسى على حرصه والفريق المطور للتطبيق على طلب الصلاحيات التي يحتاجها التطبيق فقط.

وتابع موسى تصريحاته حول الخصوصية التي يضمنها التطبيق: "لا نطلب أي صلاحيات تكشف عن معلومات حول المستخدم عند التثبيت سوى صلاحية تحديد المكان، وذلك لضمان خدمة المستخدم بشكل أفضل من قبل فريق الدعم. وحتى عند تسجيل المستخدم لحساب في الخدمة لا نطلب سوى المعلومات الأساسية مثل الاسم والبريد الإلكتروني".

ويمكن التسجيل في تطبيق كيت وكيت عبر حساب المستخدم في فيسبوك أو جوجل، كما يمكن إنشاء حساب خاص على التطبيق باستخدام البريد الإلكتروني والاسم الخاص بالمستخدم.

يذكر أن التطبيق يتوافر مجاناً عبر متجر جوجل بلاي للهواتف العاملة بنظام أندرويد بداية من الإصدار 2.2، كما يتوافر عبر متجر آب ستور لهواتف آيفون العاملة بنظام iOS 6.1 والإصدارات الأحدث.

