"آيفون 6" بمستشعرات لدرجة الحرارة والضغط والرطوبة

أفاد تقرير جديد أن هاتف "آيفون 6" المرتقب من شركة "آبل"، سيأتي مع عدد من المستشعرات، بما في ذلك مستشعرات لقياس درجة الحرارة، ومستشعر لقياس الضغط الجوي، وآخر للرطوبة.

ونقل رئيس الأخبار والمحلل لدى مجلةESM-China الصينية، "تشانغ شوي" عن مصادر مطلعة أن شركة "آبل" تعتزم تضمين الجيل القادم من هواتف "آيفون" الذكية مستشعرات كتلك التي قامت منافستها "سامسونغ" بدعمها في هاتفها الذكي "غالاكسي إس 4".

ونُقل أيضاً أن هاتف "آيفون 6" سيأتي بشاشة جديدة وأكبر، والتي من المتوقع أن تكون بقياس4.7 بوصة، مقارنةً بشاشات الـ4 بوصة التي تقدمها هواتف الشركة، "آيفون 5" و"آيفون 5 إس" و"آيفون 5 سي"، وقد تختار شركة "آبل" أن تطلق هاتفها المرتقب بشاشة ذات دقة أعلى مقارنة بأسلافه.

وتشير التقارير أيضا إلى أن "آيفون 6" سيحافظ على 8 ميغابكسل وهي دقة الكاميرا في سابقيه، غير أن "آبل" ستركز في كاميرا الهاتف المرتقب على القوة في التصوير ضمن الأماكن المظلمة.

وكانت تسريبات سابقة قد ظهر فيها صورة للهاتف "آيفون 6" يزعم أنها للجزء الأمامي للهاتف، والذي بدا مختلفاً من حيث التصميم عن بقية الطرازات السابقة، حيث أظهر الجزء الأمامي للهاتف بدون حواف جانبية.

ويتوقع أن تقوم شركة "آبل" بالكشف عن هاتف "آيفون 6" في شهر سبتمبر القادم، جنباً إلى جنب مع الإصدار الثامن من نظام التشغيل "آي أو إس"، كما من الممكن أن تكشف الشركة عن ساعتها الذكية "آي ووتش" iWatch.