62 مليون مستخدم لـ"فيسبوك" في العالم العربي

يبلغ عدد المستخدمين النشطين لشبكة التواصل الاجتماعي في العالم العربي 62 مليون شخص نصفهم يستخدمونها كل يوم، من خلال الهواتف النقالة خصوصاً، بحسب ما أكد مدير موقع "فيسبوك" في الشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان.

وأوضح جوناثان لابين في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، أن 42 مليون شخص في العالم العربي، أي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (من دون إيران)، يستخدمون "فيسبوك" من خلال الهواتف الجوالة، مؤكداً أن موجة الانتقال من أجهزة الكمبيوتر الثابتة إلى الأجهزة النقالة يزيد من استخدام شبكة التواصل الاجتماعي.

وقال لابين: "إن النمو في عدد مستخدمي فيسبوك مستمر وبقوة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد ارتفع بنسبة 12% منذ منتصف 2013، وبلغ 62 مليون مستخدم يتصلون بالشبكة مرة في الشهر على الأقل".

ويعد مَنْ يستخدم "فيسبوك" مرة في الشهر على الأقل مستخدماً نشطاً.

وبحسب لابين، فإن "نصف المستخدمين يزورون الموقع بشكل يومي، فيما بلغ عدد مستخدمي فيسبوك عبر الهواتف المتحركة 42 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وباتت عوائد "فيسبوك" من الإعلانات عبر الهاتف الجوال تشكّل 53% من عائدات الإعلان على الشبكة بشكل عام.

وفي العموم، يحذو العالم العربي حذو باقي العالم في الاتجاه إلى "عصر الجوال"، إذ يصبح الهاتف النقال الوسيلة الرئيسية للتواصل الاجتماعي وللاتصال بالإنترنت.

وقال لابين: "تبين أن الانتقال إلى عصر الجوال يصبّ في مصلحة "فيسبوك"، فكلما زاد مستخدمو الهواتف الذكية أو العادية المتصلة الإنترنت، زاد عدد مستخدمي فيسبوك عموماً".

وعن وسائل استخدام "فيسبوك" في العالم العربي، أشار لابين إلى وجود تفاوت في أنماط المستخدمين بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى وجود "استخدام كثيف جداً للجوال في دول الخليج".

لكن في العموم، يبقى العالم العربي متأخراً نسبياً عن مناطق أخرى من العالم لجهة نسبة انتشار "فيسبوك".

ويبلغ عدد مستخدمي الشبكة في العالم 1.23 مليار شخص.

واعتبر لابين أن "انتشار فيسبوك مرتبط جداً بنسبة انتشار الإنترنت، وإذا ما أخذنا هذا العامل بعين الاعتبار، فإن نسبة انتشار فيسبوك في المنطقة ليست منخفضة". وتحظى ثلث البشرية فقط بخدمة الإنترنت.

ومع 62 مليون مستخدم، يؤكد لابين أن قدرة فيسبوك في مجال الإعلانات تتجاوز قدرة أي قناة تلفزيونية في العالم العربي.

وساهم "فيسبوك" بشكل كبير في تحريك الشارع خلال انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بعدة أنظمة في العالم العربي.

كذلك يستخدم المواطنون الشبكة كمنبر للرأي العام لتجاوز الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية.

واحتفلت "فيسبوك" في وقت سابق هذه السنة بعيد ميلادها العاشر.

وعن المستقبل، قال لابين: "كل شيء يدفعني إلى الاعتقاد بأننا سنكون موجودين، وبقوة أكبر، بعد 10 سنوات أخرى".